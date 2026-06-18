台北場500碗小吃市集 鼎旺攜手師園、橋頭臭豆腐等超強名店首度現身

眾多當紅小吃，將出攤500碗2026小吃市集台北場。圖／各業者提供

第四屆500碗2026的得碗名單，將在6月26日正式揭曉，而每年引發排隊秒殺的500碗小吃市集也將同步登場。今年活動首度採雙城舉辦，6月26～28日於台北西門紅樓北廣場登場，7月11～12日移師高雄夢時代幸福廣場，集結來自全台各地的人氣小吃品牌，從傳奇牛肉麵、花蓮超人氣臭豆腐、高雄創新市場美食，到台南排隊米糕與世界冠軍披薩，一次網羅北中南東代表性美味。

500碗2026小吃市集，台北與高雄接力登場。圖／500碗提供

今年500碗小吃市集台北西門紅樓場，邀請12家人氣品牌共同參與，打造最具代表性的台灣小吃盛會。民眾不需特地環島追店，也不用提前訂位，就能在活動現場一次品嘗全台老饕口耳相傳的人氣美食。

限定聯名 傳奇名店「鼎旺X師園」跨界合作

「鼎旺麻辣鍋」首度現身市集活動，在台北場限定與「師園鹹酥雞」聯名，鼎旺麻辣鍋是隱身台北大安區的35年高級麻辣鍋名店，更是全台極少數同時榮獲精緻餐飲「500盤」與在地小吃「500碗」雙料肯定的傳奇名店。

這次500碗由老字號名店首度跨界合作。鼎旺招牌麻辣鴨血豆腐與師園經典鹽酥雞同台登場，推出市集限定組合，將麻辣香氣與酥脆口感一次呈現。從麻辣鍋老饕到鹽酥雞愛好者，都能在這次500碗小吃派對中找到熟悉又驚喜的味道。

鼎旺麻辣鍋與師園鹹酥雞，首度強強聯手出攤500碗台北場市集。圖／業者提供

首度出攤 超人氣名店限定登場

玉里橋頭臭豆腐（6/27限定）

玉里橋頭臭豆腐6月27日限定出攤。圖／業者提供

「玉里橋頭臭豆腐」是花蓮代表性美食之一，傳承超過一甲子的經典老店。外酥內嫩的臭豆腐搭配爽脆泡菜，是許多人到花蓮必吃的朝聖名單。首次出攤獻給500碗，並且推出創新涼拌臭豆腐。限定6月27日周六出攤。

天東86牛肉麵（6/26限定）

天東86牛肉麵6月26日限定出攤。圖／業者提供

木村拓哉也愛的「天東86牛肉麵」，更是行家就愛這一碗，晉身名人饕客評鑑500盤。500碗首度出攤，限定6月26日週五出攤，帶來每日現滷天東獨門老滷汁的老香熱滷，香氣入骨，絕對是現場解饞的最強首選。

犇鐵板燒

犇鐵板燒將出攤500碗2026小吃市集台北場。圖／業者提供

超過三十年的經典鐵板燒品牌「犇鐵板燒」，首次出攤獻給500碗，將精緻鐵板燒料理轉換成最具特色小吃帶進500碗市集。透過職人火候與精準調味，讓民眾用更輕鬆的方式感受名店實力。

迪記法式豬舌飯

迪記法式豬舌飯將出攤500碗2026小吃市集台北場。圖／各業者提供

高雄近年最受矚目的創新小吃品牌「迪記法式豬舌飯」，以 Fine Dining 技法重新演繹台灣市場美食，將傳統豬舌料理賦予全新樣貌，展現新世代小吃創作力。

500碗2026小吃市集 台北場 日期：2026/6/26-28（五至日） 時間：周五16:00-20:00、周六12:00-20:00、周日12:00-18:00 地點：西門紅樓北廣場（台北市萬華區西門里成都路10號）

500碗2026合作夥伴。圖／500碗提供

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