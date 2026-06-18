日系空調AQUA首登台華山開快閃店 GEmma吳映潔現身分享減法生活理念

日系空調家電品牌AQUA正式宣布進軍台灣市場，即日起至6月21日在華山1914文化創意產業園區打造限時快閃活動《不隨波，來吹風・AQUA「流感」計劃》，以沉浸式體驗空間結合生活風格創作，展現品牌「不隨波，走自己的流」的核心理念。

AQUA表示，品牌延續日系家電重視品質與工藝的精神，以「穩定、舒適、好懂、安心」為核心價值，希望提供消費者更貼近生活需求的空調選擇。此次選擇華山文創園區作為登台首站，也希望透過創意策展形式，讓民眾在體驗產品之餘，更感受品牌所提倡的自在生活態度。

快閃活動以「水流」為設計靈感，規劃4大主題展區，並邀請風格生活家GEmma吳映潔、國際時尚名人Kiwi Lee李函以及人氣寵物創作者「Nana與阿楞的一天」共同參與。

其中GEmma吳映潔也在活動當天親自現身分享升格母親後的生活轉變。她表示，現在更傾向追求「減法生活」，挑選家電時不再一味追求功能越多越好，而是重視產品是否簡單、穩定且容易操作。她笑稱女兒「妹子」是家中最誠實的溫度計，只要環境太悶熱就會立刻表現出來，因此對空調舒適度格外在意。

GEmma吳映潔也分享，自己常常找不到遙控器，因此家電操作是否直覺成為重要考量。她在現場體驗AQUA空調後表示，實際吹起來相當涼爽舒適，操作方式也十分容易理解，若未來家中有更換空調需求，會是優先考慮的品牌之一。

除了快閃活動外，AQUA同步宣布全系列家用空調正式在台亮相，首波導入包含壁掛式、吊隱式及多聯式等產品，滿足不同住宅空間需求。品牌也宣布自7月1日起升級為全機10年保固，並由上洋產業技師團隊提供全台售後維修與技術支援，希望以完善服務與長期保固，回應台灣家庭對空調產品的需求。

快閃活動期間，民眾只要完成指定任務即可獲得限定冰棒及AQUA限定娃包，並有機會抽中AQUA初系列室內外機空調乙組。

AQUA首波導入產品以全系列家用空調為主，對應一般家庭、小家庭、較大坪數空間與不同裝潢條件需求。圖／AQUA提供