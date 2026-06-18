聽新聞
0:00 / 0:00

日系空調AQUA首登台華山開快閃店 GEmma吳映潔現身分享減法生活理念

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
#AQUA Cool展區以凸透鏡、個性標語與水波意象構成視覺亮點。圖／AQUA提供
#AQUA Cool展區以凸透鏡、個性標語與水波意象構成視覺亮點。圖／AQUA提供

日系空調家電品牌AQUA正式宣布進軍台灣市場，即日起至6月21日在華山1914文化創意產業園區打造限時快閃活動《不隨波，來吹風・AQUA「流感」計劃》，以沉浸式體驗空間結合生活風格創作，展現品牌「不隨波，走自己的流」的核心理念。

AQUA表示，品牌延續日系家電重視品質與工藝的精神，以「穩定、舒適、好懂、安心」為核心價值，希望提供消費者更貼近生活需求的空調選擇。此次選擇華山文創園區作為登台首站，也希望透過創意策展形式，讓民眾在體驗產品之餘，更感受品牌所提倡的自在生活態度。

快閃活動以「水流」為設計靈感，規劃4大主題展區，並邀請風格生活家GEmma吳映潔、國際時尚名人Kiwi Lee李函以及人氣寵物創作者「Nana與阿楞的一天」共同參與。

其中GEmma吳映潔也在活動當天親自現身分享升格母親後的生活轉變。她表示，現在更傾向追求「減法生活」，挑選家電時不再一味追求功能越多越好，而是重視產品是否簡單、穩定且容易操作。她笑稱女兒「妹子」是家中最誠實的溫度計，只要環境太悶熱就會立刻表現出來，因此對空調舒適度格外在意。

GEmma吳映潔也分享，自己常常找不到遙控器，因此家電操作是否直覺成為重要考量。她在現場體驗AQUA空調後表示，實際吹起來相當涼爽舒適，操作方式也十分容易理解，若未來家中有更換空調需求，會是優先考慮的品牌之一。

除了快閃活動外，AQUA同步宣布全系列家用空調正式在台亮相，首波導入包含壁掛式、吊隱式及多聯式等產品，滿足不同住宅空間需求。品牌也宣布自7月1日起升級為全機10年保固，並由上洋產業技師團隊提供全台售後維修與技術支援，希望以完善服務與長期保固，回應台灣家庭對空調產品的需求。

快閃活動期間，民眾只要完成指定任務即可獲得限定冰棒及AQUA限定娃包，並有機會抽中AQUA初系列室內外機空調乙組。

AQUA首波導入產品以全系列家用空調為主，對應一般家庭、小家庭、較大坪數空間與不同裝潢條件需求。圖／AQUA提供
AQUA首波導入產品以全系列家用空調為主，對應一般家庭、小家庭、較大坪數空間與不同裝潢條件需求。圖／AQUA提供

GEmma吳映潔以透明泳圈、氣球等女兒「妹子」喜歡的元素，打造呼應「走自己的流」的玩心夏日場景。圖／AQUA提供
GEmma吳映潔以透明泳圈、氣球等女兒「妹子」喜歡的元素，打造呼應「走自己的流」的玩心夏日場景。圖／AQUA提供

家電

延伸閱讀

日系空調AQUA強勢登台 攜手上洋搶市推業界最長10年保固

CASETiFY夏日度假系列亮彩新色登場 快閃店打卡送冰棒填問卷抽AirPods

黑白大廚孫鍾元理想韓系美宅曝光！ LG AI Home宜蘭限時包棟沉浸體驗

把生活開往風景裡 米其林夏季購胎禮遇登場 讓舒適是一段旅程的感受，更是一種生活方式

相關新聞

台北場500碗小吃市集 鼎旺攜手師園、橋頭臭豆腐等超強名店首度現身

第四屆500碗2026的得碗名單，將在6月26日正式揭曉，而每年引發排隊秒殺的500碗小吃市集也將同步登場。今年活動首度採雙城舉辦，6月26～28日於台北西門紅樓北廣場登場，7月11～12日移師高雄夢時代幸福廣場，集結來自全台各地的人氣小吃品牌，從傳奇牛肉麵、花蓮超人氣臭豆腐、高雄創新市場美食，到台南排隊米糕與世界冠軍披薩，一次網羅北中南東代表性美味。

日系空調AQUA首登台華山開快閃店 GEmma吳映潔現身分享減法生活理念

日系空調家電品牌AQUA正式宣布進軍台灣市場，即日起至6月21日在華山1914文化創意產業園區打造限時快閃活動《不隨波，來吹風・AQUA「流感」計劃》，以沉浸式體驗空間結合生活風格創作，展現品牌「不隨波，走自己的流」的核心理念。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。