外食變貴 鼎泰豐漲5% 外界憂餐飲漲價潮

外食費用持續飄升，不僅饗賓集團、鬍鬚張、路易莎、速食龍頭麥當勞今年陸續宣布調漲價格外，知名連鎖餐飲鼎泰豐昨也宣布將調漲部分餐點價格，漲價品項從小菜到小籠包都有，預估整體平均調幅約百分之五，民眾擔憂除了外食費用愈來愈高外，餐飲業更可能再掀起一波漲價潮。

鼎泰豐表示，原物料、人力等營運成本持續增加，為維護餐點品質，自廿二日起漲價。其中「小籠包」每顆調漲一元，從廿八元調整為廿九元；「蝦仁蛋炒飯」從三百元調整為三二○元；「蝦肉紅油抄手」從二三○元調整為二四○元；小菜從一二○元調整為一三○元。各品項價格正在做最後確認。這也是繼二○二四年六月後，鼎泰豐再度調整售價。

自美伊開戰後，原物料價格、運費又調高了不少，加上近年來最低工資年年調高，也造成業者沉重負擔，今年以來已經有多家大型餐飲業者漲價。其中路易莎調漲約九十個品項價格，多數飲品與輕食調漲五元，鬍鬚張共調漲四十八個品項，平均漲幅約為百分之三點八，麥當勞套餐全面調漲五元，但同步祭出買一送一等優惠，饗賓各品牌漲幅落在百分之三點三至五點二不等。

至於王品、漢來美食、乾杯等連鎖餐飲業者則表示，雖然現在成本壓力較重，但目前還沒有漲價的規畫。

業者說，近年少子化，人力大量短缺，製造業、電子業也加入搶人大戰，服務業徵才更加困難，台灣的最低工資已經連續上漲十一年，一般服務業必須以更高的薪資、更好的福利才能找到人，導致人力已成為第二大成本，但拉高薪資成本之後，就是終端售價上的反應，這是必然的結果。

主計總處調查，五月外食年增率百分之二點九九，雖低於百分之三，但增幅有升溫趨勢。主計總處資料顯示，去年外食費雖然都在百分之三以上，但月增率都在百分之○點二五以下；今年二月起，外食費年增率降到百分之三以下，月增率卻連續三個月大於百分之○點三，外食費增幅確有增加。

主計總處官員表示，外食費上漲主要來自工資調升，但經濟好也會助長需求，並增加廠商調薪意願，雖然可能助長外食費，但近一年實質薪資都呈現成長，只要薪漲幅比物價高，適度調薪也是良性循環。