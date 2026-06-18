有行旅／專家領遊眾神之國 解密不丹「面具」盛典

從辛布安縵，循著宗教、王室與山谷文明的脈絡，走進不丹靈魂深處。恭逢其盛戒楚節慶典，有行旅邀請藏學權威、故宮書畫文獻處研究員劉國威引路，為旅人解碼，看懂面具舞的象徵語彙。從不丹民俗博物館到潘格里占巴修道院，從普納卡宗到帕羅日蓬宗，透過專家帶領，宗堡不再只是觀光地標，而是王國治理與宗教美學的結晶；安排典藏級三品牌頂級旅宿：辛布首家度假飯店安縵、普納卡河谷深處獨棟別墅Pemako、因梁朝偉與劉嘉玲的世紀婚禮而聲名大噪的帕羅COMO Uma。

有行旅「幸福不丹 眾神居所的王國」九天七夜旅程，九月十七日至廿五日。報名請洽：02-8643-3543、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。