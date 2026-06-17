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經典Baguette回歸！ 宋雨琦、MINA攜全球巨星共演FENDI年度大片

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI品牌大使宋雨琦擔綱演出全新Baguette®包形象。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使宋雨琦擔綱演出全新Baguette®包形象。圖／FENDI提供

「It's Not a Bag, it's a Baguette®」品牌創意總監Maria Grazia Chiuri操刀2026-27秋冬系列中，將Baguette還原原始經典版型代碼26424。迎接迎接即將上市的Baguette包，FENDI全新形象廣告以此經典台詞出發，匯集橫跨影視、K-pop、歐美新生代的豪華明星陣容透過獨特氣質演繹這款橫跨三十年的經典腋下包，詮釋工藝與自我表達的精神。

誕生於90年代極簡風潮盛行之際，以法棍麵包為名的Baguette，外型設計初衷十分純粹 - 小巧精簡的包身足夠收納日常必需品，又恰好能隨手夾在腋下。Baguette® 包款不顧一切對抗當時的美學風潮，以大膽的色彩碰撞、精湛的工藝技法，再加上實驗性的材質運用手法，打破了純淨單色的極簡輪廓，成為FENDI特立獨行的不妥協宣言；更因其能彰顯使用者個性與態度的獨特魅力，瞬間躍升為令人渴望的跨時代崇拜指標。

接著這款風靡時尚圈的包款，更因「慾望城市」成為家喻戶曉的經典。本次全新廣告由知名攝影師Bibi Borthwick掌鏡，搭配熱門單曲「Fame is a Gun」，營造鬆弛自然的拍攝氛圍。，從I-DLE的宋雨琦、TWICE的MINA（名井南）、Stray Kids隊長方燦、日星目黑蓮，到莎拉潔西卡帕克（Sarah Jessica Parker）、潔西卡艾芭（Jessica Alba）等歐美重量級演員，每位明星各自挑選契合自身性格的Baguette，各自留下專屬時尚宣言，透過鏡頭傳達人與包之間獨特的情感連結，重現「慾望城市」中由莎拉潔西卡帕克飾演的Carrie Bradshaw經典名言：「它不是普通的一個包，它可是 Baguette®。」

Emma D'Arcy擔綱演出全新Baguette®包形象。圖／FENDI提供
Emma D'Arcy擔綱演出全新Baguette®包形象。圖／FENDI提供

FENDI品牌大使MINA擔綱演出全新Baguette®包形象。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使MINA擔綱演出全新Baguette®包形象。圖／FENDI提供

Sophie Thatcher擔綱演出全新Baguette®包形象。圖／FENDI提供
Sophie Thatcher擔綱演出全新Baguette®包形象。圖／FENDI提供

Tecla Insolia擔綱演出全新Baguette®包形象。圖／FENDI提供
Tecla Insolia擔綱演出全新Baguette®包形象。圖／FENDI提供

Jessica Alba擔綱演出全新Baguette®包形象。圖／FENDI提供
Jessica Alba擔綱演出全新Baguette®包形象。圖／FENDI提供

Iris Law擔綱演出全新Baguette®包形象。圖／FENDI提供
Iris Law擔綱演出全新Baguette®包形象。圖／FENDI提供

FENDI品牌大使目黑蓮擔綱演出全新Baguette®包形象。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使目黑蓮擔綱演出全新Baguette®包形象。圖／FENDI提供

Sarah Jessica Parker擔綱演出全新Baguette®包形象。圖／FENDI提供
Sarah Jessica Parker擔綱演出全新Baguette®包形象。圖／FENDI提供

FENDI品牌大使方燦（Bang Chan）擔綱演出全新Baguette®包形象。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使方燦（Bang Chan）擔綱演出全新Baguette®包形象。圖／FENDI提供

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