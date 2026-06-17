足球熱／Hollister Co.梅西主題T穿上球王榮耀 入手PUMA送收納包

2026世界盃列強紛紛迎來首戰，讓賽況越來越火熱。美式休閒品牌Hollister Co.以足球文化為靈感，推出全新足球系列，設計涵蓋國家隊榮耀、傳奇世界盃時刻，到世界頂級足球俱樂部，打造充滿足球熱血感夏季穿搭。

Hollister Co.足球系列：刻畫國家隊、傳奇時刻、足球俱樂部

聚焦足球強權國家，包括巴西、義大利與西班牙等足球文化重鎮。融入里約熱內盧、巴塞隆納等代表城市意象，以及義大利國家隊成立年份等歷史元素。

此外，也回顧世界盃歷史上的經典年代，從1970年墨西哥世界盃巴西隊奪冠、「森巴足球」風靡全球的黃金年代，到1986年墨西哥世界盃的傳奇賽事與足球文化巔峰時刻，皆化作設計靈感來源。

國家隊系列則向全球最具代表性的足球強權致敬，包括法國與阿根廷等世界足壇勁旅。設計融入球隊象徵與傳奇球星元素，展現足球文化跨越世代的影響力。其中阿根廷主題款特別以當代球王梅西（Lionel Messi）為靈感，透過10號背號與代表性視覺設計，向這位足球巨星致敬。

在足球俱樂部主題單品方面，Hollister精選多支享譽全球的傳奇球會作為靈感，包括巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain）、切爾西（Chelsea FC）、皇家馬德里（Real Madrid CF）、曼徹斯特城（Manchester City FC）、兵工廠（Arsenal FC）以及墨西哥人氣俱樂部瓜達拉哈拉（Chivas）。從各俱樂部代表色彩、城市文化到球迷精神，以兼具復古運動感與潮流街頭風格的設計重新詮釋。

PUMA迎接足球熱潮：買鞋送收納包

PUMA呼應全球足球熱推出全新薄底鞋Tackle PRM，從品牌檔案室中復刻經典足球DNA，這次攜手PAZZO打造限定活動，凡入手Tackle或H-Street系列任一鞋款，就贈「防潑水收納包」。

Tackle薄底鞋，復古感的T型鞋頭配上俐落焦糖鞋底，同時搭載SoftFoam鞋墊增加包覆度，最後PRM系列於鞋頭做絎縫感的線條設計增添立體感，並額外附上專屬可拆式鞋舌片，為日常穿搭增添更多層次。

Hollister Co.足球系列。圖／Hollister Co.提供

阿根廷國家足球隊致敬梅西主題圖案T恤，1,590元。圖／Hollister Co.提供

切爾西足球俱樂部圖案T恤，1,590元。圖／Hollister Co.提供

1970墨西哥世界盃巴西奪冠圖案連帽上衣，3,190元。圖／Hollister Co.提供

兵工廠足球俱樂部圖案T恤，1,590元。圖／Hollister Co.提供

皇家馬德里足球俱樂部圖案T恤，1,590元。圖／Hollister Co.提供

PUMA Tackle PRM鞋款2,680元、H-Street鞋款2,980元。圖／PUMA提供