足球熱／Hollister Co.梅西主題T穿上球王榮耀 入手PUMA送收納包
2026世界盃列強紛紛迎來首戰，讓賽況越來越火熱。美式休閒品牌Hollister Co.以足球文化為靈感，推出全新足球系列，設計涵蓋國家隊榮耀、傳奇世界盃時刻，到世界頂級足球俱樂部，打造充滿足球熱血感夏季穿搭。
Hollister Co.足球系列：刻畫國家隊、傳奇時刻、足球俱樂部
聚焦足球強權國家，包括巴西、義大利與西班牙等足球文化重鎮。融入里約熱內盧、巴塞隆納等代表城市意象，以及義大利國家隊成立年份等歷史元素。
此外，也回顧世界盃歷史上的經典年代，從1970年墨西哥世界盃巴西隊奪冠、「森巴足球」風靡全球的黃金年代，到1986年墨西哥世界盃的傳奇賽事與足球文化巔峰時刻，皆化作設計靈感來源。
國家隊系列則向全球最具代表性的足球強權致敬，包括法國與阿根廷等世界足壇勁旅。設計融入球隊象徵與傳奇球星元素，展現足球文化跨越世代的影響力。其中阿根廷主題款特別以當代球王梅西（Lionel Messi）為靈感，透過10號背號與代表性視覺設計，向這位足球巨星致敬。
在足球俱樂部主題單品方面，Hollister精選多支享譽全球的傳奇球會作為靈感，包括巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain）、切爾西（Chelsea FC）、皇家馬德里（Real Madrid CF）、曼徹斯特城（Manchester City FC）、兵工廠（Arsenal FC）以及墨西哥人氣俱樂部瓜達拉哈拉（Chivas）。從各俱樂部代表色彩、城市文化到球迷精神，以兼具復古運動感與潮流街頭風格的設計重新詮釋。
PUMA迎接足球熱潮：買鞋送收納包
PUMA呼應全球足球熱推出全新薄底鞋Tackle PRM，從品牌檔案室中復刻經典足球DNA，這次攜手PAZZO打造限定活動，凡入手Tackle或H-Street系列任一鞋款，就贈「防潑水收納包」。
Tackle薄底鞋，復古感的T型鞋頭配上俐落焦糖鞋底，同時搭載SoftFoam鞋墊增加包覆度，最後PRM系列於鞋頭做絎縫感的線條設計增添立體感，並額外附上專屬可拆式鞋舌片，為日常穿搭增添更多層次。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。