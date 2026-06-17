黑白大廚孫鍾元理想韓系美宅曝光！ LG AI Home宜蘭限時包棟沉浸體驗

對於在首爾經營兩間米其林一星餐廳的孫鍾元而言，家不只是休息的場所，更是一個能夠卸下工作壓力、重新找回生活節奏的重要空間。每天穿梭於高壓且講究細節的餐飲工作之中，他更重視回到家後那份自在與平衡。此次，LG特別邀請孫鍾元擔任生活風格詮釋者，將其真實生活習慣與居家理念化為具體場景，在宜蘭打造沉浸式生活體驗空間「HA HOUSE 冬」，讓民眾親身感受韓式生活美學與智慧科技融合的居家樣貌。

LG延續亞太區品牌體驗計畫「Housewarming by LG」，首次將源自韓國的入厝文化帶進台灣。韓文「집들이（Housewarming）」象徵邀請親友到家中共享生活與交流情感，也反映韓國人重視生活節奏、空間氛圍與人際關係的文化特色。LG以此為靈感，透過真實可居住的生活空間設計，讓參觀者在貼近日常的環境中體驗智慧家居如何自然融入生活。

此次「HA HOUSE冬」空間規劃從孫鍾元的生活視角出發，從色彩搭配、家具選品到動線安排皆融入其個人風格，並結合韓式簡約美學與永續理念。空間中配置多款LG智慧家電，包括WashTower AI智控洗乾衣機第二代、LG Styler蒸氣電子衣櫥、InstaView敲敲看門中門冰球四門冰箱、StanbyME閨蜜機、Arte多功能療癒椅以及PuriCare AeroBooster空氣清淨機等，透過科技協助完成清潔、衣物護理、料理與居家娛樂等日常需求。

LG表示，品牌近年積極推動以使用者為核心的AI Home概念，透過LG AI情感智慧（Affectionate Intelligence）與ThinQ生態系串聯家中設備，讓科技不再只是被動執行指令，而是能主動理解使用者的生活習慣與情境需求，提供更貼近個人節奏的居家體驗。

台灣LG電子董事長金建一指出，韓式生活重視日常中的餘裕與平衡，LG希望透過AI情感智慧，讓科技在不打擾生活的前提下，成為支持每個家庭的重要力量，協助人們在忙碌與放鬆之間找到最適合自己的步調。

為讓更多消費者親身體驗這樣的生活方式，LG同步推出住宿體驗抽獎活動。即日起至活動期間，民眾只要追蹤LG Taiwan官方Instagram帳號，並於孫鍾元主廚House Tour指定影片下方留言分享最想體驗的LG家電產品，再將影片分享至個人Instagram限時動態，即有機會抽中宜蘭「HA HOUSE冬」免費住宿體驗。此外，6月22日至7月12日期間於LG官方線上商城購買指定「韓式生活提案」家電產品，還可獲得德築住宿體驗8.5折優惠券。

從韓國집들이 Housewarming文化出發，LG攜手米其林主廚孫鍾元在台灣打造韓式生活提案。圖／LG提供

LG Arte 多功能療癒椅（我可椅）結合LG StanbyME Speaker小蜜友藍牙喇叭，打造舒適且沉浸的居家休憩空間；米其林主廚孫鍾元於韓式生活提案體驗LG科技與生活美學融合的日常樣貌。圖／LG提供