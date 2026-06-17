倫敦全新時尚地標！ 全球第六家「愛馬仕之家」進駐精品重鎮新龐德街
愛馬仕（Hermès）持續擴大英國市場布局，於倫敦精品重鎮新龐德街（New Bond Street）166號揭幕全新「愛馬仕之家」（Maison Hermès），成為全球第六座愛馬仕之家，也是品牌在倫敦的第四個據點。這座由六棟歷史建築整合而成的空間，總面積近2,000平方公尺，橫跨五層樓，集結品牌16大工藝領域作品與超過500件藝術收藏，不僅是一間精品店，更是一處融合建築、藝術與工藝精神的文化場域。
新據點所在建築最早可追溯至1769年，歷經兩個半世紀的演變，形成今日由六棟建築串聯而成的獨特格局。愛馬仕攜手巴黎建築事務所RDAI，由藝術總監Denis Montel主導空間規畫，在保留歷史建築特色的同時，注入當代設計語彙。步入高達7公尺的拱形入口，首先映入眼簾的是鑲嵌於地面的愛馬仕經典Ex-Libris藏書章標誌，拱形天花板則呼應外立面的六扇拱窗。
建築最具代表性的亮點之一，是由建築團隊Foster + Partners改造的中央中庭。原本的戶外空間加裝鋼構玻璃屋頂後，形成挑高開闊空間，並設置以石灰岩與玻璃打造的螺旋樓梯，搭配手工包覆小牛皮的扶手，展現品牌工藝底蘊。中庭內更陳列英國藝術家Jessica Wetherly特別創作的馬匹雕塑，以藝術形式向愛馬仕深厚的馬術傳承致敬。
空間規畫依照不同產品領域展開。首層設有皮件、家居、馬術、腕表與珠寶區。美妝、香氛與時尚飾品空間，牆面特別委託倫敦插畫家Katie Scott創作，為空間注入生動而富有詩意的自然景觀。皮件天地以紅色為主調，家居系列展示空間鋪設六角形橡木拼花地板，其幾何圖案呼應上方歷史石膏天花板的裝飾紋樣。樓層中央則完整呈現愛馬仕馬術系列，沿著臨街立面展開的六個獨立空間，則展示腕表與珠寶。
二樓則分為女性與男性專區，女裝與鞋履空間以粉霧色礦物灰泥、英式花卉地毯打造柔美氣息；男裝區則選用深藍色維多利亞風格壁飾與再生橡木地板，展現英倫工藝與法式美學交融的特色。三樓特別設置皮革工匠工作坊，讓品牌核心工藝得以在零售空間中延續與展示。四樓則完整呈現品牌傳人Emile Hermès的藝術收藏，靈感源自巴黎福寶大道24號的私人典藏空間，向品牌近兩百年的歷史致敬。
為慶祝開幕，愛馬仕同步推出多款倫敦限定創作，包括色彩鮮明的皮件與絲巾、Ateliers Horizons特殊訂製作品，以及專屬珠寶、腕錶與馬術系列。其中配備皮革握把的不鏽鋼園藝工具組、A Walk in the Garden茶具旅行箱，以及飾有吉他圖騰的HAC à Dos後背包等作品，皆呼應英國花園文化與倫敦城市特色。
開幕期間櫥窗由‘英國藝術家Kate Jenkins打造《The Rocabarn》裝置，以鉤針編織、刺繡與針織工藝構築充滿童趣的馬匹美容沙龍場景，為這座全新的愛馬仕之家增添藝術想像力。
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