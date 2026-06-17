倫敦全新時尚地標！ 全球第六家「愛馬仕之家」進駐精品重鎮新龐德街

愛馬仕（Hermès）持續擴大英國市場布局，於倫敦精品重鎮新龐德街（New Bond Street）166號揭幕全新「愛馬仕之家」（Maison Hermès），成為全球第六座愛馬仕之家，也是品牌在倫敦的第四個據點。這座由六棟歷史建築整合而成的空間，總面積近2,000平方公尺，橫跨五層樓，集結品牌16大工藝領域作品與超過500件藝術收藏，不僅是一間精品店，更是一處融合建築、藝術與工藝精神的文化場域。

新據點所在建築最早可追溯至1769年，歷經兩個半世紀的演變，形成今日由六棟建築串聯而成的獨特格局。愛馬仕攜手巴黎建築事務所RDAI，由藝術總監Denis Montel主導空間規畫，在保留歷史建築特色的同時，注入當代設計語彙。步入高達7公尺的拱形入口，首先映入眼簾的是鑲嵌於地面的愛馬仕經典Ex-Libris藏書章標誌，拱形天花板則呼應外立面的六扇拱窗。

建築最具代表性的亮點之一，是由建築團隊Foster + Partners改造的中央中庭。原本的戶外空間加裝鋼構玻璃屋頂後，形成挑高開闊空間，並設置以石灰岩與玻璃打造的螺旋樓梯，搭配手工包覆小牛皮的扶手，展現品牌工藝底蘊。中庭內更陳列英國藝術家Jessica Wetherly特別創作的馬匹雕塑，以藝術形式向愛馬仕深厚的馬術傳承致敬。

空間規畫依照不同產品領域展開。首層設有皮件、家居、馬術、腕表與珠寶區。美妝、香氛與時尚飾品空間，牆面特別委託倫敦插畫家Katie Scott創作，為空間注入生動而富有詩意的自然景觀。皮件天地以紅色為主調，家居系列展示空間鋪設六角形橡木拼花地板，其幾何圖案呼應上方歷史石膏天花板的裝飾紋樣。樓層中央則完整呈現愛馬仕馬術系列，沿著臨街立面展開的六個獨立空間，則展示腕表與珠寶。

二樓則分為女性與男性專區，女裝與鞋履空間以粉霧色礦物灰泥、英式花卉地毯打造柔美氣息；男裝區則選用深藍色維多利亞風格壁飾與再生橡木地板，展現英倫工藝與法式美學交融的特色。三樓特別設置皮革工匠工作坊，讓品牌核心工藝得以在零售空間中延續與展示。四樓則完整呈現品牌傳人Emile Hermès的藝術收藏，靈感源自巴黎福寶大道24號的私人典藏空間，向品牌近兩百年的歷史致敬。

為慶祝開幕，愛馬仕同步推出多款倫敦限定創作，包括色彩鮮明的皮件與絲巾、Ateliers Horizons特殊訂製作品，以及專屬珠寶、腕錶與馬術系列。其中配備皮革握把的不鏽鋼園藝工具組、A Walk in the Garden茶具旅行箱，以及飾有吉他圖騰的HAC à Dos後背包等作品，皆呼應英國花園文化與倫敦城市特色。

開幕期間櫥窗由‘英國藝術家Kate Jenkins打造《The Rocabarn》裝置，以鉤針編織、刺繡與針織工藝構築充滿童趣的馬匹美容沙龍場景，為這座全新的愛馬仕之家增添藝術想像力。

男性世界，鋪設再生橡木地板、幾何圖案地毯呼應櫻桃木天花板，牆面深藍色紋理壁飾，展現英倫工藝與愛馬仕美學的相遇。圖／愛馬仕提供

中庭空間陳列由英國藝術家Jessica Wetherly特別受邀創作的馬匹雕塑作品，向愛馬仕深厚的馬術傳承致敬。圖／愛馬仕提供

一層中央完整呈現愛馬仕馬術系列。圖／愛馬仕提供

腕表與珠寶區以訂製布面壁飾營造出陽光灑落樹梢間的光影變化， 並以黃色錫耶納大理石踢腳線及陶瓷桌面家具呈現溫暖而細膩的質感。圖／愛馬仕提供

頂樓設有多處露天休憩區，連接兩座相鄰花 園，以及象徵愛馬仕精神的煙火騎士。圖／愛馬仕提供

五個相連的家居展示區鋪設六角形橡木拼花地板，其幾何圖案呼應上方歷史石膏天花板的裝飾紋樣。圖／愛馬仕提供

入口絲巾區Faubourg圖騰地板鑲嵌愛馬仕經典Ex-Libris藏書章標誌，拱形天花板呼應店面六扇拱窗的建築。圖／愛馬仕提供

店內最具代表性的中庭由建築事務所Foster + Partners改造，以玻璃屋頂、石灰岩螺旋樓梯及皮革包覆扶手打造視覺焦點。圖／愛馬仕提供

頂樓設有多處露天休憩區，連接兩座相鄰花 園，以及象徵愛馬仕精神的煙火騎士。圖／愛馬仕提供

女鞋與女裝空間由深淺不同的粉色牆面及一系列手工簇絨地毯，搭配保留下來的十九世紀馬賽克地坪。圖／愛馬仕提供

紅色調為主的皮件天地。圖／愛馬仕提供

美妝、香氛與時尚飾品空間牆面特別委託倫敦插畫家Katie Scott創作。圖／愛馬仕提供