Paul Smith 2026秋冬形象企劃 再度合作Walton Goggins曬英倫風趣

Paul Smith發表了2026秋冬形象廣告，邀請知名演員Walton Goggins入鏡。該系列形象共包含四部短片、一系列平面影像，由導演Cameron Turnbull掌舵，展現Paul Smith的經典正裝風格，還有妙趣橫生的英式幽默。

美國演員Walton Goggins曾演出的電影無數，包含電影《終極戰士團》、昆丁塔倫提諾的《決殺令》與《八惡人》，以及《特種部隊2：正面對決》。由於Walton Goggins與Paul Smith品牌創辦人Paul Smith原就是結識多年好友，去年Paul Smith便曾邀請Walton Goggins拍攝Night to Day企劃，取景於倫敦知名地標Covent Garden；針對本次再度合作，Walton Goggins大方分享心得，認為這是一段他永生難忘的美好體驗，「我們共同創造了時尚經典。能以主角身分成為Paul Smith時尚傳奇的一員，我感到無比榮幸與自豪；而能夠結識Paul爵士，則是真正的特權與喜悅。」

形象廣告聚焦在西裝中的一個微小細節：鈕扣；在傳統認知中西裝鈕釦有一定的準則：最上顆鈕扣「有時」扣、中間鈕扣「總是」扣、最下顆鈕扣則「絕不」扣，成為「有時、總是、絕不」（Sometimes, Always, Never）的鈕扣三部曲。廣告中Paul Smith爵士更驚喜現身親自確認好友的著裝，然而Goggins卻在最後遺漏的一個重要細節，令人不禁莞爾，展現Paul Smith的品牌幽默另一面。

2026秋冬形象廣告中，Paul Smith展現了從Harris Tweed以致Donegal wool等經典面料，明亮鮮快的彩色棉襪或滿版花紋領帶都成為搶眼配件，放大或縮小、在田園中大咬一口彩虹蛋糕、與頑強的驟雨和颶風直面挑戰，是英國人骨子裡的硬挺，更是Paul Smith服裝單品裡未曾言說的風趣DNA。

鮮豔的條紋與彩色單品，是Paul Smith的經典設計。圖／Paul Smith提供

Walton Goggins曾演出包含《八惡人》、《終極戰士團》等電影。圖／Paul Smith提供