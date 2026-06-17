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台北星級飯店熄燈倒數！7月住一晚送一晚 頂樓豪景房兩晚9千有找

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
福容台北一館餐飲營運正式進入倒數兩周，將於7月1日起暫停供應，最後住宿日則為7月31日。圖/福容台北一館提供
福容台北一館餐飲營運正式進入倒數兩周，將於7月1日起暫停供應，最後住宿日則為7月31日。圖/福容台北一館提供

陪伴台北市民多年的福容大飯店台北一館將於今年9月租約到期，館內餐飲服務也將於6月30日正式結束營運。隨著熄燈倒數進入最後階段，飯店推出系列感謝回饋活動，從港式飲茶、日式料理到住宿優惠全面加碼，希望與民眾一同留下最後回憶。

餐飲方面，館內招牌中餐廳「福粵樓」即日起推出平日港點68折優惠，周一、周二再加碼祭出「櫻桃片皮鴨一鴨二吃」優惠價1,980元起。此外，周末更延長營業時間，推出「下午時段不打烊服務」，無論午餐、下午茶或晚餐時段，都能品嘗道地港式料理。

順園日式料理則針對持有福容旅展美食通用券及福容台北一館美食票券的民眾，推出加值方案，平日可享「一券兌換兩套海鮮珠寶盒」，讓手中票券價值再升級。

住房部分同樣祭出最後回饋。即日起至7月31日推出限定住宿專案，其中位於頂樓、全館僅有4間的豪景房推出「連住專案」，7月每周日至周五入住，雙人連住兩晚含每日早餐只要8,690元，相當於住一晚送一晚，平均每晚不到4,400元。

此外，飯店同步推出「超級指定日」住房優惠，指定日期入住精緻客房每晚3,000元，續住第二晚再享2,500元優惠價，以高CP值搶攻暑假住房市場。

福容表示，館內三溫暖、健身房、按摩服務等休閒設施，以及大廳酒吧都將持續營運至7月31日。

福粵樓餐飲回饋專案，平日午餐及晚餐推車港點全面68折。圖/福容台北一館提供
福粵樓餐飲回饋專案，平日午餐及晚餐推車港點全面68折。圖/福容台北一館提供

全館限量4間的豪景房，7月推出連住兩晚優惠只要8,690元，相當於住一晚送一晚。圖/福容台北一館提供
全館限量4間的豪景房，7月推出連住兩晚優惠只要8,690元，相當於住一晚送一晚。圖/福容台北一館提供

福粵樓更加碼推出周一、周二烤鴨二吃優惠，每套只要1,980元起。圖/福容台北一館提供
福粵樓更加碼推出周一、周二烤鴨二吃優惠，每套只要1,980元起。圖/福容台北一館提供

台北 飯店

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