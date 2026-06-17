「櫻桃小丸子」40周年特展明登場 工藤靜香設計全球獨家小丸子舞台

為慶祝經典動畫「櫻桃小丸子」迎來原作40周年，「櫻桃小丸子原作40周年特展」將於6月18日起於松山文創園區五號倉庫正式展開，今（17）日主辦單位聯合數位文創舉辦開幕記者會，搶先曝光展區內容與亮點。此外，本次展覽特別邀請日本天后級藝人工藤靜香跨界參與設計全球獨家的「小丸子的閃耀舞台」，為40周年特展增添亮點。

「櫻桃小丸子」特展除展出珍貴原作手稿與動畫化歷程外，也打造經典街道、櫻花小橋、花田、富士山等3D立體展區與沉浸式空間，重現小丸子、小玉、花輪、野口等人氣角色的生活場景，讓粉絲彷彿走進作品世界。

此外，曾參與BTS、碧昂絲及嵐等國際級藝人演唱會視覺與燈光設計的光影藝術家藤本実，也跨界打造沉浸式展區「奇想劇場」，以作者櫻桃子筆下充滿童趣與想像力的世界為靈感，結合光影、音樂與空間敘事，將經典角色與場景轉化為沉浸式藝術體驗，帶領觀眾走進小丸子天馬行空的幻想世界，重溫童年的好奇與感動。

聯合數位文創董事長李彥甫表示，此次特展希望讓觀眾重新感受「櫻桃小丸子」40年來陪伴讀者成長的情感連結。展覽除打造77座全新3D立體雕塑外，也結合光影投影等科技技術，並邀請工藤靜香及國際光影藝術家藤本実參與創作，帶來有別於以往展覽的沉浸式觀展體驗。

東友企業台灣分公司負責人王友良指出，本次展覽一大亮點是將珍貴原畫手稿以立體形式呈現，並透過藤本実的光影藝術重新詮釋作品魅力。此外，工藤靜香特別為展覽設計全新角色造型及專屬舞台，依據各角色個性打造服裝風格，現場也將搭配歌手Ado及宇多田光演唱的「櫻桃小丸子」相關歌曲作為背景音樂，增添沉浸感。

工藤靜香也現身分享設計理念，她以「如果小丸子和同學們組成偶像團體登上舞台」為發想，讓小丸子、小玉、美環、野口、花輪，以及大野、杉山等角色換上以黑紅色系為主、融入閃耀元素的舞台服裝，展現有別於日常造型的偶像風貌。

為讓粉絲留下專屬觀展回憶，主辦單位推出限定入場特典「角色IG透明相卡」，全套共五款，持票入場即可隨機獲得一張。相卡以社群貼文風格設計，集結小丸子、小玉、花輪、美環、丸尾及野口等經典角色，搭配招牌台詞與互動情境，勾起粉絲滿滿回憶。觀眾除可收藏喜愛角色，也能利用透明相卡與展場場景合影打卡，打造專屬的「小丸子社群貼文」，為觀展體驗增添更多互動與收藏樂趣。

櫻桃小丸子原作40週年特展即將開展，日本天后工藤靜香親臨展場，此次「小丸子的閃耀舞台」服裝設計便是來自工藤靜香之手。記者曾原信／攝影