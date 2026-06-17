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親揭私下戴彩色鏡片原因 木村拓哉：「想耍帥的時候就會戴」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
木村拓哉演出OWNDAY全新電視廣告「眼神的獨白」系列第二彈「色彩列車」篇。圖／OWNDAYS
木村拓哉演出OWNDAY全新電視廣告「眼神的獨白」系列第二彈「色彩列車」篇。圖／OWNDAYS

OWNDAYS與全球品牌大使木村拓哉聯手再帶來全新廣告視覺，當中以炫目繽紛的地鐵車廂為舞台的「色彩列車」篇，在同步釋出的獨家幕後訪談中，木村拓哉也大方分享了自己對彩色鏡片的熱愛。

木村拓哉被問到私底下什麼時候最常配戴彩色鏡片，他幽默地說：「最直接的理由，就是『想耍帥的時候』。」他也提到，過去覺得戴全黑墨鏡在室內或與人談話時有些失禮、看不見眼神，但OWNDAYS的彩色鏡片色彩深淺拿捏得恰到好處，既能抵擋刺眼陽光，又能讓旁人看清眼神，在人際對話時帶來輕鬆自在的氛圍。除了廣告配戴的「煙青綠」，他也想嘗試看看「淡鵝黃」鏡片，可以在日常隨不同風格切換。

木村拓哉也鼓勵所有大人們勇敢展現魅力：「如果大人們自己都不願意耍帥，年輕世代也不會覺得『這個人很帥、好想變成他那樣』。只要戴上眼鏡讓自己更有自信、心情被提升，那份正面能量也會感染周圍的人！」

在「色彩列車」篇中，廣告核心聚焦於OWNDAYS擁有多樣化選擇的「彩色鏡片Color Lens」。這支視覺張力十足的廣告，現場地鐵場景「完全零CG合成」，製作團隊在攝影棚內 1:1 實地還原出真實車廂，無論是車廂內的座椅、吊環、張貼的路線圖等大大小小道具，連窗外流動而過的光點效果，全都是親手打造出的真實場景。另外邀請20位身穿不同鮮豔單色服裝的演員，與木村拓哉展開彷彿即興演出般的互動。

木村拓哉鼓勵所有大人們勇敢展現魅力。圖／OWNDAYS
木村拓哉鼓勵所有大人們勇敢展現魅力。圖／OWNDAYS

木村拓哉演出OWNDAY全新電視廣告「眼神的獨白」系列第二彈「色彩列車」篇。圖／OWNDAYS
木村拓哉演出OWNDAY全新電視廣告「眼神的獨白」系列第二彈「色彩列車」篇。圖／OWNDAYS

什麼時候會戴彩色鏡片，木村拓哉幽默地說：「想耍帥的時候」。圖／OWNDAYS
什麼時候會戴彩色鏡片，木村拓哉幽默地說：「想耍帥的時候」。圖／OWNDAYS

木村拓哉

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