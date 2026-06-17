CASETiFY夏日度假系列亮彩新色登場 快閃店打卡送冰棒填問卷抽AirPods

CASETiFY宣布推出全新「度假系列」，以盛夏假期為靈感，推出「雪酪黃」、「番茄紅」與「藍莓紫」3款波紋手機殼新色，將陽光、海灘與水果色彩融入日常穿搭，為夏季生活增添活力與度假氛圍，即日起於官方網站及全台CASETiFY STUDiO品牌概念店正式開賣。

全新波紋手機殼同樣採用柔軟矽膠材質打造，結合品牌標誌性波紋紋理與MagSafe磁吸功能。其中，「雪酪黃」呈現冰品般的清新感受、「番茄紅」展現熱情奔放的夏日能量，而「藍莓紫」則呼應夜晚泳池的靜謐氛圍，為消費者帶來多元風格選擇。

除了手機殼新色外，CASETiFY同步推出多款夏季配件，包括可自由調節鬆緊的果凍矽膠腕帶、蘋果造型手機吊飾，以及融入草莓元素的Snappy矽膠指環手機支架與全新推出的氣囊手機支架等產品，兼具實用功能與時尚造型，滿足旅遊與日常使用需求。

配合新品上市，CASETiFY將於6月18日至6月21日攜手潮流咖啡品牌NO COFFEE，在台北中山店打造期間限定「CASETiFY酷暑俱樂部」快閃活動。現場除展示全新度假系列商品外，還設置夏日海報牆打卡區及多項互動體驗，讓民眾感受濃厚的度假氛圍。

活動期間，NO COFFEE推出「赤嶼珈琲」與「椰島拿鐵」2款夏季限定特調。民眾加入CASETiFY台灣LINE官方帳號並於Threads分享活動照片，還可免費兌換夏日水果冰棒。此外，完成現場問卷者更有機會抽中AirPods Pro 3及波紋耳機殼等好禮。

全新CASETiFY度假系列靈感源自於盛夏假期的明亮色彩與自在節奏，勾勒出專屬於今年夏季的愉快氛圍。記者黃筱晴／攝影

全新CASETiFY度假系列靈感源自於盛夏假期的明亮色彩與自在節奏，勾勒出專屬於今年夏季的愉快氛圍。記者黃筱晴／攝影

全新「氣囊手機支架」採用符合人體工學的C型指環設計，提供舒適穩固的握持手感。記者黃筱晴／攝影

快閃活動期間現場完成指定任務即可免費兌換夏日水果冰棒。記者黃筱晴／攝影