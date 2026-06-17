400公斤海廢大變身！宜蘭壯圍新地標亮相　暑假必逛「海洋垃園」

宜蘭海廢循環再利用再邁進一步。台灣太古可口可樂推動的「See the unSEAn・海廢轉生計畫」今（17）日宣布完成「海廢4R循環模式」最後一塊拼圖「Reward（在地回饋）」，將來自宜蘭大溪漁港及周邊海域回收的400公斤海洋廢棄物，透過再製工藝轉化為20組永續長凳，正式進駐壯圍沙丘生態園區與壯圍河濱公園，成為宜蘭最新的永續公共設施。

同時，太古可口可樂也攜手環境教育團體RE-THINK重新思考，於壯圍沙丘生態園區推出為期半年的「海洋垃園」親子環境教育特展，希望透過寓教於樂的方式，讓更多民眾認識海洋廢棄物問題與循環再生的重要性。

根據環境部統計，台灣海洋廢棄物回收再利用率已從2021年的10%提升至今年3月接近30%，顯示海廢循環利用逐漸成為永續發展的重要方向。

此次「海廢轉生計畫」成功突破海廢材質不穩定與再製技術挑戰，將大溪漁港海廢暫置場所回收的400公斤海廢，製成海廢原料占比高達50%的800公斤再生板材，進一步打造20組公共休憩長凳。

這批長凳不僅成為公共空間的新設施，相較使用全新原料製作，預估更可減少約60%的碳排放量，兼具環保與實用價值。

台灣太古可口可樂公共事務、傳訊及可持續發展總監張燕妮表示，企業自2023年起推動宜蘭大溪漁港海廢轉生計畫，從海廢暫置所建置、回收分類到再製應用，歷經多年努力，終於完成「海廢4R循環模式」的完整閉環，也象徵海廢從環境負擔成功轉化為循環資源。

除了硬體設施落地，太古可口可樂也同步推動環境教育。

攜手RE-THINK打造的「海洋垃園」親子特展，即日起於壯圍沙丘生態園區展出半年，以童趣卻震撼的策展方式，引導民眾認識海洋垃圾問題，並透過互動體驗看見未來海洋生態可能面臨的衝擊。

展覽中更規劃「深海食堂」等特色展區，以創意手法呈現海洋廢棄物議題，希望讓大小朋友從生活中實踐減廢與回收行動。

《海洋垃園》以沈浸式體驗帶大家置身於海洋，體驗海底生物面臨的海廢問題。圖/太古可口可樂提供