年中購物檔期開打 新光三越台南小北門鎖定美妝家電、夏季換季商機

看準端午連假檔期商機，新光三越台南小北門店打造獨家「年中爆買節」，18日起為期11天，主打美妝、家電與潮流服飾等商品，推出年中促銷活動，結合線上與線下購物需求，盼吸引會員與消費族群在年中集中採購。

新光三越台南小北門店表示，本次促銷以會員回饋為主軸，全館消費滿額可獲贈點數回饋，包含滿千送千點、指定品類加碼回饋，以及銀行聯名卡與行動支付加碼優惠等方案，提升消費回饋幅度，透過多層次回饋機制，帶動年中購物動能，並強化會員消費黏著度。

新光三越台南小北門店提到，近期全球瘋世足點燃全球足球魂，相關系列聯名周邊更帶動買氣熱潮，此外也有多項主題商品與快閃企劃，包括夏季美妝、防曬保養及家電節能產品等，並引進韓系潮流品牌快閃店與IP展覽，營造多元購物與體驗氛圍。

新光三越台南小北門店說，期望透過檔期整合促銷與展演活動，提升商場暑期來客數與消費熱度，也歡迎消費者把握上半年最後一波超值最佳買點，迎接盛夏到來。