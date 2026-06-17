Gap夏季大促開跑熱銷品5折起 ZARA折扣季今晚線上率先開賣

Gap今起推出夏季大促首波「夏拚狂歡週」，全台門市與官網台日熱門商品最低5折起，即日起至7月2日期間更加碼推出正價商品6折優惠。ZARA折扣季今晚10點於線上率先開跑、門市6月18日起展開。

Gap這次也特別調查台灣與日本兩地銷售實況，找出消費者最常選購的夏日單品，榜上有名的單品通通可在這波夏季促銷活動中入手。

熱賣第一名就是經典Gap Logo T恤，也是台、日顧客夏季穿搭的第一選擇，這次夏季大促Gap Logo經典T恤最低298元起；熱銷第二名為美式丹寧牛仔系列，同樣是Gap經典招牌，含括洋裝、襯衫、外套、長褲、短裙，夏季折扣限時限量5折起；榜上第三名為輕盈舒適日常系列，夏季折扣單品最低298元起。親子裝也是Gap一大招牌，其中又以FAMILY BRANNAN系列最受歡迎，以經典布萊納小熊圖案為主視覺，尺寸從適合爸媽的中性上衣、各年齡層的童裝，延伸至嬰兒包屁衣都有，趁折扣季童裝限時限量最低只要198元起。

Gap推出夏季大促首波「夏拚狂歡週」，全台門市與官網商品最低5折起。圖／Gap提供