暑假住房優惠大爆發！JR東日本免費升等套房　墾丁華泰瑞苑3人7600起

暑假旅遊旺季正式開跑，飯店業者紛紛祭出住房優惠搶攻親子、自由行與微度假市場。JR東日本大飯店台北迎接開幕5周年，不僅推出全房型免費升等住房專案，更將於7月10日舉辦大型「夏祭物語」嘉年華；另一方面，賦樂旅居與華泰瑞苑也同步推出夏季住房優惠，從都會散策到山海度假一次滿足不同旅遊需求。

●JR東日本大飯店台北5周年 最高免費升等至22坪套房

迎接開幕5周年，JR東日本大飯店台北即日起至9月30日推出「繽紛．多彩Colorful & Rich」住房專案，以免費升等作為最大亮點。

旅客入住期間可享全房型升等禮遇，包括都會客房升等大都會客房、行政客房升等行政尊榮客房、行政尊榮客房升等行政套房，以及行政套房升等大都會套房，最高可入住超過22坪的大都會套房，以更優惠價格享受寬敞住宿空間。

專案每晚4,823元起，含早餐方案每晚6,279元起，除贈送5周年限定香氛卡外，預訂含早餐方案還可免費招待一位6至12歲兒童享用早餐。

入住行政樓層以上房型，還可使用行政酒廊，享受全天候輕食點心、Häagen-Dazs冰淇淋、台日精選啤酒，以及Happy Hour時段日本清酒無限暢飲等禮遇。

除了住房優惠，飯店也將於7月10日晚間舉辦5周年「夏祭物語」嘉年華，首度把2樓、3樓宴會空間打造成日式祭典會場。活動以日本東北三大祭典為靈感，規劃釣水球、撈金魚、套圈圈等經典緣日遊戲，並設置浴衣與和服體驗區，由專業老師現場協助著裝，讓民眾不用飛日本，也能感受濃濃東瀛夏夜氛圍。

美食區則集結秋田橫手炒麵、仙台炭烤牛舌串、毛豆起司麵包等東北特色小吃，以及飯店人氣料理與凱華樓招牌黃袍北京烤鴨等明星菜色。

活動票價每人1,200元，內含6點活動點券，7月8日前購票可享960元早鳥優惠，並有機會抽中日本飯店住宿券、餐飲券等好禮。凡身穿浴衣或甚平入場，還可獲得限定紀念贈品。

●華泰集團雙館出招 台北漫遊、墾丁度假任選

迎接盛夏旅遊需求，華泰大飯店集團旗下兩間特色飯店也同步推出限定住房專案。

位於台北東區的賦樂旅居，即日起至8月31日推出「夏日漫遊．晨食禮遇住房專案」，入住精采客房以上房型每晚6,720元起，依入住人數提供早餐。連續入住兩晚以上，還可獲得萬豪旅享家（Marriott Bonvoy）3,000點加碼點數。

飯店鄰近東區商圈，旅客可輕鬆探索特色咖啡館、潮流店舖與人氣餐廳，感受台北都會生活風格。

而坐落於墾丁國家公園內的華泰瑞苑，則推出「夏日之旅．三人同行住房專案」，即日起至9月30日入住海景客房每晚7,600元起。此專案包含三人入住海景客房、加床服務及三客早餐，每房再加贈500元餐飲抵用金。為鼓勵低碳旅行，旅客還可享高鐵接駁車資5折優惠；續住第二晚則再享房價85折。

華泰瑞苑MU LOUNGE早餐豐富多樣，還可收數大美景佐餐。圖/華泰集團提供

賦樂旅居驢子餐廳早餐。圖/華泰集團提供

華泰瑞苑坐擁大尖山與大灣海景。圖/華泰集團提供

賦樂旅居精采客房。圖/華泰集團提供

除房型升等外，飯店特別準備專屬香氛卡作為5周年紀念禮。圖/JR東日本大飯店台北提供