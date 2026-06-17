日本好市多捲餅驗出大腸桿菌 台灣未販售同款商品

日本名古屋市好市多（Costco）守山倉儲店販售的墨西哥捲餅驗出O157型腸道出血性大腸桿菌，造成消費者食物中毒事件。台灣好市多今天表示，台灣並未販售這項商品，目前賣場販售的相關類似商品，均符合相關食品安全標準。

日本媒體報導，名古屋市衛生所指出，共有5名年齡介於7歲至49歲的男女，在食用好市多守山倉儲店於5月底至6月初製造販售的墨西哥捲餅後，出現腹瀉及腹痛等症狀，且全員檢出O157型腸道出血性大腸桿菌。

受影響顧客中共有3人住院，其中一名男童併發溶血性尿毒症候群（HUS），目前仍住院治療。名古屋市衛生所已認定為食物中毒事件，並下令該店廚房停業。

台灣好市多今天回應表示，經查台灣好市多並未販售這次日本發生食安事件的商品，目前賣場販售的相關類似商品，均符合相關食品安全標準。