快訊

LINE免費貼圖6款！端午諧音哏必用 小小兵貼圖爽用到年底

台中悍女再大鬧台中地院 囂張嗆喊：我打全世界律師巴掌

外遇兔來了！壽司郎×西村優志「3款餐點＋19款周邊」5大角色可愛現身

聽新聞
0:00 / 0:00

黑啤迷手刀衝！麒麟一番搾黑啤酒限定回歸 集點打造專屬日式居酒屋

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
活動期間凡購買麒麟一番搾系列商品，就有機會獲得居家小酌儀式感好物，或居家酒場風格好禮，為日常小酌增添儀式感。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
活動期間凡購買麒麟一番搾系列商品，就有機會獲得居家小酌儀式感好物，或居家酒場風格好禮，為日常小酌增添儀式感。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣麒麟（KIRIN）旗下經典品牌「一番搾」看準消費者多元品飲需求，今年夏季再度推出期間限定「麒麟一番搾黑啤酒」，將於6月27日正式回歸市場，並同步展開「開張！一番居家酒場」集點活動，邀請消費者在聚餐、小酌與歡聚時刻，打造專屬的日式居酒屋氛圍。

近年來，消費者對飲食體驗的期待逐漸改變，從滿足口腹之欲，進一步追求餐桌上的情感交流與生活質感。無論是下班後放鬆片刻、週末與親友共享料理，或是在家打造小型聚會場景，啤酒搭配美食已成為許多人享受日常的重要方式。

延續「一番搾製法」精神，麒麟一番搾系列以僅萃取第一道麥汁的釀造方式，保留麥芽純粹香氣與自然甘甜，降低苦味與雜味，呈現細緻平衡的口感。此次回歸的「麒麟一番搾黑啤酒」則選用深色麥芽搭配低溫發酵工藝，帶出堅果、巧克力與焦糖般的香氣層次，入口醇厚滑順，尾韻仍保有一番搾系列標誌性的清爽感，展現黑啤酒濃郁與輕盈兼具的風味特色。

除了新品上市，台灣麒麟也推出「開張！一番居家酒場」活動，消費者購買指定一番搾系列商品並上傳發票，即可累積點數兌換居家小酌好禮，還有機會抽中限定獎項。透過啤酒、美食與生活場景的連結，讓每一次舉杯，都成為拉近彼此距離的美好時刻。詳細活動辦法請詳閱活動網站。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「開張！一番居家酒場」集點活動正式登場，邀請消費者透過集點活動，輕鬆將日式居酒屋風格融入居家生活。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「開張！一番居家酒場」集點活動正式登場，邀請消費者透過集點活動，輕鬆將日式居酒屋風格融入居家生活。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣麒麟旗下啤酒品牌「一番搾」打造居家小酌儀式感，將日式居酒屋氛圍延伸至日常生活。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣麒麟旗下啤酒品牌「一番搾」打造居家小酌儀式感，將日式居酒屋氛圍延伸至日常生活。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麒麟一番搾黑啤酒選用深色麥芽釀造，展現香醇厚實口感與濃郁麥香，6月27日正式上市。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麒麟一番搾黑啤酒選用深色麥芽釀造，展現香醇厚實口感與濃郁麥香，6月27日正式上市。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

居酒屋 巧克力

延伸閱讀

端午連假小確幸！美式餐廳豬肋排「買一送一」、肋眼牛排千元有找

信義區最新甜點地標！新光三越A8集結51品牌 一站逛遍台日港人氣伴手禮

TOMMY HILFIGER「夏日航海假期」快閃店台北101限時登場

挑戰年度最划算！EASY SHOP「炸裂618」年中慶盛大開戰

相關新聞

黑啤迷手刀衝！麒麟一番搾黑啤酒限定回歸 集點打造專屬日式居酒屋

台灣麒麟（KIRIN）旗下經典品牌「一番搾」看準消費者多元品飲需求，今年夏季再度推出期間限定「麒麟一番搾黑啤酒」，將於6月27日正式回歸市場，並同步展開「開張！一番居家酒場」集點活動，邀請消費者在聚餐、小酌與歡聚時刻，打造專屬的日式居酒屋氛圍。

朗格Cabaret創拍賣會新高 加碼2026新款蜂蜜金停秒陀飛輪限量發行

在5月28日的香港佳士得拍賣會上，一枚A. Lange & Söhne（朗格）Cabaret型號808.030（拍品2378）以港幣1,333,500元（約合台幣537萬元）成交，創下該型號拍賣全新紀錄；表款除了使用L931.3手動上鍊長方形機芯，表圈鑲嵌46顆總重約2.5克拉長方形鑽石加上生產數只，因而洛陽紙貴。

外遇兔來了！壽司郎×西村優志「3款餐點＋19款周邊」5大角色可愛現身

「壽司郎」今夏聯手日本知名創作者西村優志（NishimuraYuji），邀請人氣IP《studioUG》5大人氣角色，自6月22日起，推出3款聯名餐點與19款限定周邊，並打造6間主題店，讓粉絲們一起享受角色們帶來的開心氣氛！

福岡飯店太貴怎選？日本作家曝「當地人愛住這間」：價格全年固定

不少台灣旅客到日本旅遊時，習慣選擇APA、東橫INN等知名連鎖商務飯店，不過日籍作家下坂泰生近日在臉書分享，自己每次回福岡，其實很少入住這些全國連鎖品牌，反而更偏愛九州在地人熟悉的AZ飯店，認為對規劃九州、四國旅遊的人來說，是值得參考的住宿選擇。

端午限定七股鹽山推「親收午時鹽」 可拌入艾草製香包避邪除穢

台鹽台南七股鹽山端午限定「午時鹽」升級回歸，今年端午節當天，園區將推出「下鹽田親收午時鹽」體驗，共規畫6梯次邀民眾走入鹽田，在陽氣最旺的午時親手收鹽。並品嘗道地消暑「鹽工茶」，復刻早年鹽工日常。

西門町61年老店「一條龍餃子館」無預警熄燈！業者證實並親曝兩大原因

位在西門町鬧區、創立於1965年的「一條龍餃子館」，先前新冠疫情期間曾傳出熄燈消息，但隨後不久復業，如今又傳出「外牆招牌已經卸下」並顯示暫停營業，讓擔心好滋味消失的饕客議論紛紛，而根據店家最新公告，由於人力短缺加上租約到期等因素，確定正式結束營業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。