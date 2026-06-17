黑啤迷手刀衝！麒麟一番搾黑啤酒限定回歸 集點打造專屬日式居酒屋

台灣麒麟（KIRIN）旗下經典品牌「一番搾」看準消費者多元品飲需求，今年夏季再度推出期間限定「麒麟一番搾黑啤酒」，將於6月27日正式回歸市場，並同步展開「開張！一番居家酒場」集點活動，邀請消費者在聚餐、小酌與歡聚時刻，打造專屬的日式居酒屋氛圍。

近年來，消費者對飲食體驗的期待逐漸改變，從滿足口腹之欲，進一步追求餐桌上的情感交流與生活質感。無論是下班後放鬆片刻、週末與親友共享料理，或是在家打造小型聚會場景，啤酒搭配美食已成為許多人享受日常的重要方式。

延續「一番搾製法」精神，麒麟一番搾系列以僅萃取第一道麥汁的釀造方式，保留麥芽純粹香氣與自然甘甜，降低苦味與雜味，呈現細緻平衡的口感。此次回歸的「麒麟一番搾黑啤酒」則選用深色麥芽搭配低溫發酵工藝，帶出堅果、巧克力與焦糖般的香氣層次，入口醇厚滑順，尾韻仍保有一番搾系列標誌性的清爽感，展現黑啤酒濃郁與輕盈兼具的風味特色。

除了新品上市，台灣麒麟也推出「開張！一番居家酒場」活動，消費者購買指定一番搾系列商品並上傳發票，即可累積點數兌換居家小酌好禮，還有機會抽中限定獎項。透過啤酒、美食與生活場景的連結，讓每一次舉杯，都成為拉近彼此距離的美好時刻。詳細活動辦法請詳閱活動網站。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「開張！一番居家酒場」集點活動正式登場，邀請消費者透過集點活動，輕鬆將日式居酒屋風格融入居家生活。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣麒麟旗下啤酒品牌「一番搾」打造居家小酌儀式感，將日式居酒屋氛圍延伸至日常生活。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康