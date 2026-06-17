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朗格Cabaret創拍賣會新高 加碼2026新款蜂蜜金停秒陀飛輪限量發行
在5月28日的香港佳士得拍賣會上，一枚A. Lange & Söhne（朗格）Cabaret型號808.030（拍品2378）以港幣1,333,500元（約合台幣537萬元）成交，創下該型號拍賣全新紀錄；表款除了使用L931.3手動上鍊長方形機芯，表圈鑲嵌46顆總重約2.5克拉長方形鑽石加上生產數只，因而洛陽紙貴。
手錶機芯多為圓形，然而研發長方形機芯極具技術挑戰。當圓形組件塞進狹長空間，兩側會產生大量難以利用的死角，製表師須將輪系改為縱向線性排列。且長方形基板受力不均，受衝擊或鎖緊螺絲時應力集中於長邊，易導致微小形變影響齒輪咬合。加上長方形機芯通用性極低，無法跨系列移植，為此必須投入高開發成本，因此難度遠高於圓形機芯。
然斯人已逝、來者可追，朗格於今年五月發表了新款Cabaret Tourbillon Honeygold型號703.050，全球限量50只。這枚具備Handwerkskunst等級的L042.1手動上鍊機芯，完美展現長方形美學。其未經處理德國銀（Untreated German Silver）三分之二夾板裝飾格拉蘇蒂菱格紋（Glashütteribbing），完全貼合長方形殼體，功能上更實現專利V字形嚙合彈簧的陀飛輪停秒機制，兼具大日曆與120小時動力。
L042.1手動上鍊機芯經黑銠處理，與蜂蜜金（Honeygold）殼體形成黑金對比，手工倒角拋光的銳利內角與螺絲固定黃金套筒熠熠生輝，搭配大師純手工微雕的陀飛輪夾板，更將複雜功能推向全新點雅新高峰。
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