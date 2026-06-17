外遇兔來了！壽司郎×西村優志「3款餐點＋19款周邊」5大角色可愛現身

「壽司郎」今夏聯手日本知名創作者西村優志（NishimuraYuji），邀請人氣IP《studioUG》5大人氣角色，自6月22日起，推出3款聯名餐點與19款限定周邊，並打造6間主題店，讓粉絲們一起享受角色們帶來的開心氣氛！

西村優志所創作的《studioUG》在社群擁有強大的魅力，其中「LOVERABBIT（戀愛兔）」又因「你外遇！」等貼圖台詞，而被台灣網友暱稱為「外遇兔」，深獲粉絲喜愛。本次的聯名活動時間自6月22日至7月26日盛大展開，集結GOKIGENPANDA（開心熊貓）、LOVERABBIT（戀愛兔）、KONEZUMI（小鼠）、WARUMENONEKO（壞壞貓）及KANEDAKON（金田狐）等5位角色。期間限定餐點也以角色形象為靈感出發，「芝麻玉子壽司捲」以GOKIGENPANDA為設計靈感，將白色醋飯與玉子燒以黑芝麻點綴，打造角色造型意象，搭配鮪魚沙拉內餡，每份110元。

「炙燒明太子鮪魚萩餅」以粉嫩吸睛的LOVERABBIT發想，將萩餅結合明太子與鮪魚，搭配爽脆黃蘿蔔絲，具有多層次鹹香滋味，每份110元。凡點購以上2款聯名餐點，皆附贈「餐點插卡」與「盲袋印章」。插卡包括有「GOKIGENPANDA款」、「LOVERABBIT款」各12款，共24款隨機贈送，贈完為止。盲袋印章則有「GOKIGENPANDA款」、「LOVERABBIT款」各3款，共6款隨機贈送，贈完為止。

另道「彩虹交響曲」集結5大角色色彩，以三色冰淇淋與滑順奶酪，搭配酸甜果香與卡達拉娜，交織出歡樂滿滿的派對感，每份220元。隨餐贈送實用可愛的「盲袋小圓包」，共5款隨機贈送，數量有限，贈完為止。

6月22日起，也將分批推出滿額贈活動，凡於全台分店內用消費達指定門檻並綁定LINE會員即可獲得。6月22日起，推出「壽司郎 ×studioUG貼紙」，單筆發票滿800元即可獲得1張；滿1,600元可獲得2張，最多2張，全台數量共60,000張，贈完為止。

6月29日起，推出「壽司郎 × studioUG歡聚熱炒杯」，單筆發票滿1,200元即可獲得1個；滿2,400元可獲得2個，最多2個，全台數量30,000個，贈完為止。

7月10日起，推出「壽司郎 × studioUG盲袋印花飲料袋」，單筆發票滿1,200元即可獲得1個，滿2,400元可獲得2個，最多2個，共計3款。全台數量共30,000個，贈完為止。

7月20日起，則推出「壽司郎 × studioUG盲袋造型壓克力夾」，單筆發票滿800元即可獲得1個，滿1,600元可獲得2個，最多2個，共計3款。全台數量共60,000個，贈完為止。

除此之外，壽司郎於聯名期間推出「你太『壽』了，多吃一點嘛～」特別活動。6月22日至7月26日期間，凡參與官方社群任務，即可參與好禮抽獎。活動將抽出20名幸運獲獎者，每位可獲得「壽司郎500元折價券」。

另外6 月22日至7月26日期間，包括壽司郎台北中華路店、新店中興店、桃園台茂店、台中遠雄店、台南南紡店及高雄中正店等6間指定分店，也將化身《studioUG》限定主題店，可以看到開心熊貓、戀愛兔、小鼠、壞壞貓、金田狐在各個角落大展魅力的可愛身影，適合粉絲盡興拍照打卡，一起享受《studio UG》的歡樂氣氛。

盲袋印花飲料袋。圖／壽司郎提供

店內將可看到西村優志所創作的多個經典角色。圖／壽司郎提供

盲袋印章。圖／壽司郎提供

餐桌上也將是滿滿的《studioUG》主題。圖／壽司郎提供

盲袋造型壓克力夾。圖／壽司郎提供

壽司郎化身《studioUG》主題店。圖／壽司郎提供

彩虹交響曲，每份220元。圖／壽司郎提供

LOVE RABBIT（戀愛兔）盲袋印章。圖／壽司郎提供

盲袋小圓包。圖／壽司郎提供

炙燒明太子鮪魚萩餅，每份110元。圖／壽司郎提供

「壽司郎」聯手西村優志名，推出聯名餐點與19款限定周邊。圖／壽司郎提供

壽司郎 ×studioUG貼紙。圖／壽司郎提供

餐點插卡共計有24款。圖／壽司郎提供

芝麻玉子壽司捲，每份110元。圖／壽司郎提供

歡聚熱炒杯。圖／壽司郎提供