快訊

別再迷信「抗菌」！醫曝抗菌皂3大潛在風險 洗手用一般肥皂就夠

半導體風雲／美國製造回流 台供應鏈機會或糖衣毒藥？

「實心橘貓」洗澡0縮水 自帶卡車鳴笛低音砲百萬人笑翻：真材實料

聽新聞
0:00 / 0:00

二葉松、山肉桂再利用 林業保育署台中分署推出新品牌

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
林業保育署台中分署打造「松霧拾光」森林生活品牌，以二葉松純露為基底，開發二葉松香氛露。圖／林業保育署台中分署提供
林業保育署台中分署打造「松霧拾光」森林生活品牌，以二葉松純露為基底，開發二葉松香氛露。圖／林業保育署台中分署提供

林業及自然保育署台中分署與國立中興大學合作，將林地撫育與修枝過程中的二葉松、五葉松及山肉桂等剩餘資材，透過精油萃取與活性成分分析，以全新森林生活品牌「松霧拾光」，開發兼具森林特色與生活應用的香氛露、防蚊液、洗髮精及沐浴露，。

台中分署表示，這項研究由國立中興大學森林學系王升陽特聘教授團隊執行，針對台灣原生植物山肉桂、二葉松與五葉松葉片進行四季精油成分與生物活性分析。研究結果顯示，松類與山肉桂精油富含檸檬醛(Citral)、α-松烯(α-Pinene)等天然活性成分，透過細胞實驗證實具有優異的抗發炎與抗氧化能力，並能提升細胞粒線體活性，促進三磷酸腺苷（ATP）生成，展現國產森林資源應用發展的潛力。

台中分署表示，繼「玉桂出雲山」品牌成功推廣土肉桂產業後，今年再以台灣松林為靈感，推出全新森林生活品牌「松霧拾光」。以雲霧繚繞的高山松林為意象，傳遞「在日常中拾起溫柔時光」的生活理念，期盼將山林的療癒力量融入民眾生活之中。「松霧拾光」系列產品包括洗髮精、沐浴露與香氛露，融合二葉松與五葉松精油的天然特性，兼具修護、舒緩與保養功能，讓使用者在洗沐過程中，感受森林木質的自然香氣。香氛露以二葉松純露為基底，搭配美西側柏、黑雲杉及佛手柑等精油調製而成，為忙碌生活增添一抹寧靜與舒心。

研究團隊運用山肉桂果實與葉片的檸檬醛與桉葉油醇活性，打造出溫和不刺激的山肉桂防蚊液，兼具植物芳香與戶外防護功能。產品有別於傳統防蚊產品濃烈氣味，散發山肉桂特有的微甜木質香氣。全新的「松霧拾光」系列產品及山肉桂防蚊液，即日起在大雪山、八仙山國家森林遊樂區及豐原宿泊所上架。

延伸閱讀

端午連假遊大雪山八仙山森林遊樂區 享受森林療癒

林保署復刻出版林野史料 揭百年前台灣森林樣貌

好讀周報／校園有穿山甲！政大經營「生態棲地」 融入原民生態意識

東方白鸛落腳濁水溪口 台日共談人與自然共生之路

相關新聞

朗格Cabaret創拍賣會新高 加碼2026新款蜂蜜金停秒陀飛輪限量發行

在5月28日的香港佳士得拍賣會上，一枚A. Lange & Söhne（朗格）Cabaret型號808.030（拍品2378）以港幣1,333,500元（約合台幣537萬元）成交，創下該型號拍賣全新紀錄；表款除了使用L931.3手動上鍊長方形機芯，表圈鑲嵌46顆總重約2.5克拉長方形鑽石加上生產數只，因而洛陽紙貴。

外遇兔來了！壽司郎×西村優志「3款餐點＋19款周邊」5大角色可愛現身

「壽司郎」今夏聯手日本知名創作者西村優志（NishimuraYuji），邀請人氣IP《studioUG》5大人氣角色，自6月22日起，推出3款聯名餐點與19款限定周邊，並打造6間主題店，讓粉絲們一起享受角色們帶來的開心氣氛！

福岡飯店太貴怎選？日本作家曝「當地人愛住這間」：價格全年固定

不少台灣旅客到日本旅遊時，習慣選擇APA、東橫INN等知名連鎖商務飯店，不過日籍作家下坂泰生近日在臉書分享，自己每次回福岡，其實很少入住這些全國連鎖品牌，反而更偏愛九州在地人熟悉的AZ飯店，認為對規劃九州、四國旅遊的人來說，是值得參考的住宿選擇。

端午限定七股鹽山推「親收午時鹽」 可拌入艾草製香包避邪除穢

台鹽台南七股鹽山端午限定「午時鹽」升級回歸，今年端午節當天，園區將推出「下鹽田親收午時鹽」體驗，共規畫6梯次邀民眾走入鹽田，在陽氣最旺的午時親手收鹽。並品嘗道地消暑「鹽工茶」，復刻早年鹽工日常。

西門町61年老店「一條龍餃子館」無預警熄燈！業者證實並親曝兩大原因

位在西門町鬧區、創立於1965年的「一條龍餃子館」，先前新冠疫情期間曾傳出熄燈消息，但隨後不久復業，如今又傳出「外牆招牌已經卸下」並顯示暫停營業，讓擔心好滋味消失的饕客議論紛紛，而根據店家最新公告，由於人力短缺加上租約到期等因素，確定正式結束營業。

直擊／開業61年！西門町「北平一條龍餃子館」驚傳熄燈　招牌已拆光光

記憶中的味道又少一味！位於台北西門町商圈的「北平一條龍餃子館」，至今已經有61年歷史，儘管曾於新冠疫情期間短暫歇業，但又因房東降租而於2022年重新開幕。但是隨著4年時光過去，北平一條龍餃子館再度驚傳歇業消息。實際到訪現場，不僅店門招牌已被拆下、高掛出租廣告，連google map都已經顯示為「暫停營業」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。