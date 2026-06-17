二葉松、山肉桂再利用 林業保育署台中分署推出新品牌

林業及自然保育署台中分署與國立中興大學合作，將林地撫育與修枝過程中的二葉松、五葉松及山肉桂等剩餘資材，透過精油萃取與活性成分分析，以全新森林生活品牌「松霧拾光」，開發兼具森林特色與生活應用的香氛露、防蚊液、洗髮精及沐浴露，。

台中分署表示，這項研究由國立中興大學森林學系王升陽特聘教授團隊執行，針對台灣原生植物山肉桂、二葉松與五葉松葉片進行四季精油成分與生物活性分析。研究結果顯示，松類與山肉桂精油富含檸檬醛(Citral)、α-松烯(α-Pinene)等天然活性成分，透過細胞實驗證實具有優異的抗發炎與抗氧化能力，並能提升細胞粒線體活性，促進三磷酸腺苷（ATP）生成，展現國產森林資源應用發展的潛力。

台中分署表示，繼「玉桂出雲山」品牌成功推廣土肉桂產業後，今年再以台灣松林為靈感，推出全新森林生活品牌「松霧拾光」。以雲霧繚繞的高山松林為意象，傳遞「在日常中拾起溫柔時光」的生活理念，期盼將山林的療癒力量融入民眾生活之中。「松霧拾光」系列產品包括洗髮精、沐浴露與香氛露，融合二葉松與五葉松精油的天然特性，兼具修護、舒緩與保養功能，讓使用者在洗沐過程中，感受森林木質的自然香氣。香氛露以二葉松純露為基底，搭配美西側柏、黑雲杉及佛手柑等精油調製而成，為忙碌生活增添一抹寧靜與舒心。

研究團隊運用山肉桂果實與葉片的檸檬醛與桉葉油醇活性，打造出溫和不刺激的山肉桂防蚊液，兼具植物芳香與戶外防護功能。產品有別於傳統防蚊產品濃烈氣味，散發山肉桂特有的微甜木質香氣。全新的「松霧拾光」系列產品及山肉桂防蚊液，即日起在大雪山、八仙山國家森林遊樂區及豐原宿泊所上架。