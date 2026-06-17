端午限定七股鹽山推「親收午時鹽」 拌艾草製香包避邪除穢

台鹽台南七股鹽山端午限定「午時鹽」升級回歸，今年端午節當天，園區將推出「下鹽田親收午時鹽」體驗，共規畫6梯次邀民眾走入鹽田，在陽氣最旺的午時親手收鹽。並品嘗道地消暑「鹽工茶」，復刻早年鹽工日常。

七股鹽山曾獲日媒譽為「全台磁場最乾淨的地方」，長年吸引旅客慕名朝聖。適逢一年中陽氣最盛的端午午時，結合鹽具淨化、避邪除穢的象徵意涵，讓一年僅一次的七股鹽山「午時鹽」更具開運魅力。

此外，採收後的鹽可拌入艾草製成隨身香包，或用於居家灑淨與沐浴泡腳，將端午限定的好能量帶回家。

台鹽表示，七股鹽山「下鹽田親收午時鹽」活動將於端午節當天上午11時起登場，共安排6梯次，每梯次限額30組，採現場報名。每組體驗費399元，除能認識製鹽古法、帶回親收的午時鹽與小竹篩、艾草香料包與香包袋，還能品嘗古早消暑祕方「鹽工茶」。

同時，七股鹽山同步推出兩款限定霜淇淋新品。「蝦咪!!!」蝦米花霜淇淋以在地海味為靈感，撒上酥脆蝦米花，打造全台獨家的鹹甜風味；「冰冰蹦蹦」跳跳糖霜淇淋，則以入口綻放的驚喜彈跳感，勾起不少人的童年回憶。

更多活動資訊可至七股鹽山Facebook粉絲專頁查詢，或洽客服專線（06）7800511轉49。