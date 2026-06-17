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福岡飯店太貴怎選？日本作家曝「當地人愛住這間」：價格全年固定

聯合新聞網／ 綜合報導
日籍作家下坂泰生在臉書分享，自己每次回福岡，其實很少入住這些全國連鎖品牌，反而更偏愛九州在地人熟悉的AZ飯店。 示意圖／ingimage
日籍作家下坂泰生在臉書分享，自己每次回福岡，其實很少入住這些全國連鎖品牌，反而更偏愛九州在地人熟悉的AZ飯店。 示意圖／ingimage

不少台灣旅客到日本旅遊時，習慣選擇APA、東橫INN等知名連鎖商務飯店，不過日籍作家下坂泰生近日在臉書分享，自己每次回福岡，其實很少入住這些全國連鎖品牌，反而更偏愛九州在地人熟悉的AZ飯店，認為對規劃九州、四國旅遊的人來說，是值得參考的住宿選擇。

下坂泰生表示，自己較少入住APA等飯店，主要原因在於採用Dynamic Pricing（動態定價）機制，淡季時或許有機會撿到便宜，但遇上連假、旅遊旺季時，價格往往明顯上漲，讓行程預算難以掌握。他認為，對於喜歡事先規劃旅程的人來說，這樣的價格浮動相對麻煩，因此過去利用APA飯店的次數其實不多。

至於AZ飯店的優勢，下坂泰生整理出四大特色，包括全年幾乎採固定房價，即使碰上連假價格也維持一致，單人房約落在新台幣1100至1200元左右；房價通常包含早餐吃到飽；館內提供大型免費停車場；部分飯店也允許旅客將腳踏車帶進房內，對自駕或單車旅行族群而言相當方便。

不過他也坦言，AZ飯店並非毫無缺點。相較於APA等品牌，AZ飯店整體設備較為老舊，國際化服務也沒有那麼完整，加上不少據點位置較偏遠，交通便利性相對不足。他認為，若是以大眾運輸為主要移動方式的旅客，可能需要多加評估；但若是自駕旅行或騎自行車深度探索九州、四國，或許能從中找到高CP值的住宿選擇。

日本旅遊向來深受台灣旅客喜愛，而下坂泰生提及的東橫INN，也曾在PTT掀起討論。有網友好奇，明明不少人嫌房間偏小、行李箱不易全開，卻仍幾乎天天客滿。對此，許多過來人認為，最大優勢在於交通位置佳、附免費早餐且價格相對實惠，「離車站很近」、「早餐通常還有當地特色料理」、「乾淨又是公道價」，都是旅客持續回訪的重要原因。

不過，也有部分旅客持保留態度，認為東橫INN房間空間有限，「連行李都無法全開」、「隔音不太理想」，甚至有人指出近年東橫INN與APA價格已不像過去那樣親民。由此可見，不同飯店各有支持者，無論是重視固定房價、停車便利，或偏好交通機能與連鎖品牌服務，仍須依照個人旅遊型態與預算需求做選擇。

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