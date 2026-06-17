西門町61年老店「一條龍餃子館」無預警熄燈！業者證實 曝兩大原因

位在西門町鬧區、創立於1965年的「一條龍餃子館」，先前新冠疫情期間曾傳出熄燈消息，但隨後不久復業，如今又傳出「外牆招牌已經卸下」並顯示暫停營業，讓擔心好滋味消失的饕客議論紛紛，而根據店家最新公告，由於人力短缺加上租約到期等因素，確定正式結束營業。

開店超過一甲子的西門町老店「一條龍餃子館」，主打手工現做的北方麵食，像是水餃、蒸餃、鍋貼等，此外，還有合菜戴帽、酸菜白肉鍋等，都是店內經典的菜色，不僅是許多老台北人青春的回憶，更曾出現在知名作家白先勇的書中。

最鼎盛時期，店面曾橫跨幾個樓面，但在1980年曾遭祝融之災，隨後在2016年間，因面臨租金調漲，以及生意不如以往，只好減縮店面改開在2樓。2022年時，由於疫情影響來客大減，慘賠數百萬元，業者曾貼出公告宣布熄燈，但後來因房東降租，因而「再度復活」。

根據店家最新公告，說明由於人力短缺以及租約到期，經審慎評估之後，決定即日起結束店面營業。

業者同時也感性表示，「六十年來，每一位走進店裡的客人，都是這段歷史的一部分。能夠陪伴各位度過日常團聚與人生的重要時刻，是我們始終珍惜的事，這份情誼，常存在心中。」再次由衷感謝各位一直以來的關照與理解。