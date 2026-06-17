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世足賽開踢帶旺看球經濟 好市多大包零食、周邊商品買氣升溫

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
2026世界盃足球賽開踢，好市多相關周邊商品與大包裝零食買氣強滾滾。從大型電視、音響設備，到足球應景小物、零食都熱銷。圖／臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」
2026世界盃足球賽開踢，好市多相關周邊商品與大包裝零食買氣強滾滾。從大型電視、音響設備，到足球應景小物、零食都熱銷。圖／臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」

2026世界盃足球賽於台灣時間6月12日至7月20日登場，四年一度國際體育盛事開踢，不只帶動球迷熬夜追賽，也同步推升零食、飲品、熟食、家電與應景周邊商品買氣。美式賣場好市多（Costco）近期因具備大包裝零食、派對型熟食及足球相關周邊一次購足優勢，成為不少會員準備居家看球、家庭聚會與朋友派對的補貨熱點，帶動「看球經濟」話題升溫。

社群平台近日出現多則會員分享，世界盃開打後，不少家庭已提前進入備戰模式。有網友透露，家中長輩與兄弟早在去年黑色星期五檔期就購入超大尺寸電視，甚至同步升級音響設備，目的就是為了迎接世足轉播。原本以為臨時前往好市多是為了採買烤雞、牛肉捲等熟食，沒想到家人指定要補的是「特大包零食」，反映大型運動賽事帶來的消費需求，已從硬體設備延伸到即食餐飲與休閒食品。

從網友討論觀察，世足賽帶動的採買項目相當多元，除了傳統看球必備的洋芋片、起司餅乾、爆米花、鱈魚香絲等零食外，也有會員推薦米米花等相對輕食型商品，認為適合凌晨追賽或多人分食。

業者觀察，大型賽事期間，消費者採買邏輯通常從日常補貨轉向「情境消費」。以世足賽為例，球迷不只追求吃得方便，也重視氣氛營造，因此賣場中的足球造型小物、杯組、玩偶、抱枕及球類商品，也成為會員討論焦點。

值得注意的是，這波世足商機並非只限於核心球迷。部分網友坦言平時並不關注足球，但因賣場陳列、社群討論及家人朋友帶動，也開始注意相關商品，甚至購買應景小物增加儀式感。這類「非典型球迷」的參與，讓世足消費從賽事本身擴大為家庭娛樂、親子互動與社交聚會商機。

家電產品同樣受惠於大型賽事效應。社群上有會員分享，家中去年黑五購入75吋電視，就是為了世足賽，雖然大型家電採買通常發生在賽事前期或大型促銷檔期，但世足開打後，相關討論再次帶動電視、音響及客廳娛樂設備話題，凸顯運動賽事對家庭影音升級具備刺激效果。

隨著賽程將一路延續至7月20日，預期相關買氣仍將隨熱門對戰、球星話題及晉級賽事逐步升溫。從大尺寸電視、音響設備，到大包裝零食、熟食餐點與足球周邊，對好市多而言，憑藉大容量商品、家庭聚會需求與應景陳列優勢，有望持續受惠世足賽帶動的看球商機。

世足賽 好市多 世界盃

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