鼎泰豐平均漲價5%！小籠包每顆貴1元、蝦仁蛋炒飯、小菜漲20元

對於在首爾經營兩間米其林一星餐廳的孫鍾元而言，家不只是休息的場所，更是一個能夠卸下工作壓力、重新找回生活節奏的重要空間。每天穿梭於高壓且講究細節的餐飲工作之中，他更重視回到家後那份自在與平衡。此次，LG特別邀請孫鍾元擔任生活風格詮釋者，將其真實生活習慣與居家理念化為具體場景，在宜蘭打造沉浸式生活體驗空間「HA HOUSE 冬」，讓民眾親身感受韓式生活美學與智慧科技融合的居家樣貌。

2026-06-17 18:54