鼎泰豐要漲價了！小籠包、蝦仁蛋炒飯領軍喊漲 平均漲幅5%

連鎖餐飲指標品牌鼎泰豐17日宣布，因原物料及人力等營運成本持續增加，為維持餐點品質與服務水準，將自6月22日起調整部分餐點售價，預估整體平均調幅約5%，這也是繼2024年6月後，時隔兩年再度調整售價。

根據鼎泰豐公告，此次調整品項涵蓋多項熱門商品，其中招牌小籠包每顆價格將由28元調整為29元，每顆調漲1元；蝦仁蛋炒飯由300元調升至320元；蝦肉紅油抄手由230元調整至240元；小菜則由120元調漲至130元。

鼎泰豐表示，近年來原物料價格、食材採購成本，以及人力與整體營運支出持續攀升，對餐飲業經營帶來不小壓力。公司經過整體營運評估後，決定適度調整部分餐點價格，希望在成本增加的情況下，持續維持既有餐點品質與服務標準。

鼎泰豐指出，目前各品項價格仍在進行最後確認，但整體平均調幅預估約在5%左右，並將於6月22日起正式實施新價格。隨著近年餐飲業面臨食材、租金及人力成本同步上升，市場上已有不少連鎖餐飲品牌陸續跟進調價，反映整體產業經營壓力仍高。