直擊／開業61年！西門町「北平一條龍餃子館」驚傳熄燈　招牌已拆光光

記憶中的味道又少一味！位於台北西門町商圈的「北平一條龍餃子館」，至今已經有61年歷史，儘管曾於新冠疫情期間短暫歇業，但又因房東降租而於2022年重新開幕。但是隨著4年時光過去，北平一條龍餃子館再度驚傳歇業消息。實際到訪現場，不僅店門招牌已被拆下、高掛出租廣告，連google map都已經顯示為「暫停營業」。

北平一條龍餃子館自1965年4月開業，乃是當時西門町的人氣餐廳。店內提供有多種口味的蒸餃、蔥油餅、鮮肉鍋貼等麵食，還有多種熱炒料理、火鍋等選擇。2022年6月時，業者因新冠肺炎疫情影響而暫停營業，後又因房東佛心降價租金，因此再於同年重新開業。隨著時代演變，原本多層樓的店面，目前也僅剩下二樓單層，樓下隔壁則為知名的「阿宗麵線」。目前在google map中，北平一條龍餃子館獲得超過800則評論，平均3.8分。

開業61年的時間中，北平一條龍餃子館不僅提供民眾品嚐北方菜的好選擇，更是許多人的青春記憶。但是近日傳出歇業消息。實際到場查看，目前牆外的招牌已經被拆除，並且高掛房屋仲介的出租廣告，同時google map營業狀態也已經改為「暫停營業」。隨著消息出爐，令許多粉絲感到不捨，未來是否還有機會品嚐到記憶中的滋味，仍待業者進一步公佈。