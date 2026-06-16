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LV男子不怕壞天氣！雨衣、泥濘球鞋... Pharrell把氣象變成時尚靈感

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登2027早春男裝系列，以「無懼風雨」為概念，為穿梭於城市與大陸之間的當代男性打造兼具機能性與時尚感的旅行衣櫥。圖／路易威登提供
路易威登2027早春男裝系列，以「無懼風雨」為概念，為穿梭於城市與大陸之間的當代男性打造兼具機能性與時尚感的旅行衣櫥。圖／路易威登提供

在全球氣候愈發難以預測的時代，路易威登（Louis Vuitton）男裝創意總監Pharrell Williams將天氣化為創作命題，推出2027早春男裝系列，以「無懼風雨」為概念，為穿梭於城市與大陸之間的當代男性打造兼具機能性與時尚感的旅行衣櫥。

Pharrell Williams延續其對旅行文化與生活方式的觀察，從氣象專員、戶外探險者到都市商旅人士的日常情境汲取靈感，透過多功能設計回應多變天候。系列中的雨衣、羽絨外套與商務西裝皆融入可收納、可翻轉等實用元素，並以喀什米爾羊絨、亮面小牛皮等奢華材質重新詮釋機能服飾，模糊正式與休閒的界線。

本季另一大亮點，則是對Louis Vuitton經典Monogram圖騰的創新演繹。靈感來自1980年代工裝文化的Monogram Reporter系列，以風化仿舊效果呈現塗層帆布與麂皮拼接質感，應用於Keepall、Christopher等旅行包款及服裝細節之中。錯視（Trompe L'Oeil）工藝亦大放異彩，利用特殊印花技術，讓皮革呈現運動衫布料觸感，甚至模擬雨水浸濕牛仔外套、泥濘飛濺鞋面的視覺效果，展現精湛工藝與幽默巧思。

圖騰設計方面，一組描繪年輕商人往返紐約與巴黎、經歷晴雨變幻的卡通印花，成為貫穿全系列的敘事主軸，從牛仔套裝、襯衫延伸至旅行配件與小型皮件，為實穿設計增添鮮明故事性。

配件與鞋履同樣呼應「挑戰天氣」的主題。全新LV Ranger徒步靴結合防撕裂材質與橡膠鞋底，LV Trainer與LV Drop運動鞋則加入泥漿錯視、馬海毛與機能尼龍等元素，兼顧戶外需求與都會美學。從可摺疊收納的抓絨夾克，到雨傘造型Monogram包，系列在奢華與實用之間，找到旅行時代最實用的時髦想像。

系列中的雨衣、羽絨外套與商務西裝皆融入可收納、可翻轉等實用元素。圖／路易威登提供
系列中的雨衣、羽絨外套與商務西裝皆融入可收納、可翻轉等實用元素。圖／路易威登提供

路易威登2027早春男裝系列，以「無懼風雨」為概念，為穿梭於城市與大陸之間的當代男性打造兼具機能性與時尚感的旅行衣櫥。圖／路易威登提供
路易威登2027早春男裝系列，以「無懼風雨」為概念，為穿梭於城市與大陸之間的當代男性打造兼具機能性與時尚感的旅行衣櫥。圖／路易威登提供

錯視工藝利用特殊印花技術，模擬雨水浸濕牛仔外套的視覺效果。圖／路易威登提供
錯視工藝利用特殊印花技術，模擬雨水浸濕牛仔外套的視覺效果。圖／路易威登提供

系列中的雨衣、羽絨外套與商務西裝皆融入可收納、可翻轉等實用元素。圖／路易威登提供
系列中的雨衣、羽絨外套與商務西裝皆融入可收納、可翻轉等實用元素。圖／路易威登提供

包款也模擬雨水浸濕紙袋的錯視視覺效果。圖／路易威登提供
包款也模擬雨水浸濕紙袋的錯視視覺效果。圖／路易威登提供

Williams 大陸 LV

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