工作褲混搭高跟鞋 包子頭的ITZY申有娜把FENDI穿成這樣太時髦了

FENDI於香港廣東道專門店舉辦2026-27年秋冬系列預覽活動，正式揭開新任創意總監Maria Grazia Chiuri執掌品牌後的首個篇章。這位曾帶領Dior女裝長達十年的設計師，今年回歸曾任職十年的FENDI，以「Less I, More Us」（舍我之見，成眾之美）為主題，透過兼具實穿性與女性力量的設計語彙，為品牌翻開新頁。

此次於香港率先亮相的2026-27年秋冬系列，不僅完整呈現Maria Grazia Chiuri對FENDI衣櫥的重新定義，也彰顯品牌深厚工藝底蘊。店內特別展出十二款Baguette® 26424復刻版包款，靈感源自品牌典藏之作。這批限量包款曾於今年2月的秋冬大秀首度曝光，隨後再於4月米蘭國際家具展期間展出，每只包款皆配有獨一無二的金屬吊牌，並收藏於仿藝術品運輸箱打造的特製木盒之中，極具收藏價值。

此外，FENDI Suites系列亦同步展示多件皮草工藝作品，呼應Maria Grazia Chiuri首秀中重新聚焦品牌皮草傳承的設計思維。從秀場到精品店，FENDI藉由傳統工藝與當代美學的對話，勾勒新時代奢華樣貌。

FENDI 2026-27年秋冬系列將於7月16日起於全球FENDI專門店及官方網站登場，這場香港預覽活動，也被視為Maria Grazia Chiuri時代正式啟航的重要序曲。活動當晚星光熠熠，吸引多位品牌好友現身支持。其中，韓國人氣女團ITZY成員申有娜（Yuna）以全新系列造型亮相，展現其甜美又率性的時尚魅力，成為全場焦點。

FENDI店內特別展出十二款Baguette® 26424復刻版包款。圖／FENDI提供

FENDI 2026-27年秋冬系列為新任創意總監Maria Grazia Chiuri執掌品牌後的首個篇章。圖／FENDI提供

韓國人氣女團ITZY成員申有娜出席香港廣東道FENDI 2026-27年秋冬系列預覽活動。圖／FENDI提供

FENDI 2026-27年秋冬系列為新任創意總監Maria Grazia Chiuri執掌品牌後的首個篇章。圖／FENDI提供

FENDI於香港廣東道舉辦2026-27年秋冬系列預覽活動。圖／FENDI提供

FENDI於香港廣東道舉辦2026-27年秋冬系列預覽活動。圖／FENDI提供