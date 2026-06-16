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瓦城5大品牌「飲料無限喝到飽」！頂呱呱「8塊感雞桶」現省213元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
瓦城集團針對旗下品牌，推出「無限續壺喝到飽」加購優惠。圖／瓦城提供
瓦城集團針對旗下品牌，推出「無限續壺喝到飽」加購優惠。圖／瓦城提供

迎接畢業季的歡聚時刻，瓦城集團集結旗下瓦城、非常泰、1010湘、時時香、YABI KITCHEN等5大知名品牌，自即日起限時推出「無限續壺喝到飽」專屬優惠。活動期間，只要持學生證或教師證內用，單桌滿5人(含)以上且單點滿3,888元以上，即可享每人99元加購「指定飲品暢飲」。其中「瓦城」、「非常泰」提供「泰式奶茶」喝到飽；「1010湘」與「時時香」則提供「金鑽鳳梨翡翠茶」；「YABI KITCHEN」推出特製「酸柑水」，為餐敘時光增添清涼滋味。

除此之外，瓦城還打造「互動拍照框」，並於線上推出互動遊戲「奔向未來」，玩家可操作穿著學士服的角色完成挑戰，隨機將獲得最高720元的美味抵用金；活動期間最高分玩家更可抱走「10張月亮蝦餅兌換券」。

6月18日至6月24日期間，「頂呱呱」推出「年中感雞祭」優惠活動。「8塊感雞桶」內含原味雞腿×3＋原味炸雞×3＋辣味雞翅×2＋甜甜包×1份＋地瓜薯條(小)×2份，原價632元，特價419元，現省213元。另外，涮嘴的「一口翅」原價159元，特價99元，共有檸檬胡椒、椒麻等兩種口味可以選擇。「雞脖子」則推出「買1送1」優惠，原價170元，特價85元。

頂呱呱推出多款優惠方案。圖／頂呱呱提供
頂呱呱推出多款優惠方案。圖／頂呱呱提供

瓦城 頂呱呱 薯條

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