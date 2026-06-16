瓦城5大品牌「飲料無限喝到飽」！頂呱呱「8塊感雞桶」現省213元

酷澎618優惠大檔進入最後衝刺階段。WOW會員自活動開跑以來，天天享有指定品類商品滿888元現折200元優惠，涵蓋食品雜貨、個人及居家清潔、母嬰玩具、餐廚與寵物用品等熱門品類，活動期間最高累積回饋突破3,000元。活動倒數最後3天，精選AI筆電與3C商品最低8折起，指定商品結帳再享1%酷澎幣回饋。憑藉與品牌原廠及授權代理商的緊密合作，酷澎開賣原廠正貨與官方授權商品，搭配「火箭速配」最快隔日到貨服務，連週末也照常配送，滿足消費者618換機與升級需求。 隱藏版手機優惠即在酷澎，SAMSUNG Galaxy S26 Ultra 12GB／256GB推出限時限量優惠價，不到39,000元即可入手，搭配酷澎幣回饋及信用卡優惠，最高可省下超過5,000元。換機族回饋再一重，酷澎攜手全台最大3C回收服務品牌US3C，消費者購買新機後只需於訂單頁面申請「舊機回收補貼」並完成手機、筆電回收流程，即可於6月活動期間額外獲得回收金額10%加碼回饋。 夏季抗濕抗蟲大作戰 提神、口感零食隨時囤 連日降雨也帶動居家清潔除濕需求。南僑水晶葡萄柚籽抗菌洗衣液體皂經SGS檢驗證實，可有效抑制衣物上常見細菌；

2026-06-16 17:49