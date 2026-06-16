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挑戰年度最划算！EASY SHOP「炸裂618」年中慶盛大開戰

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
挑戰年度最划算！國民內衣店EASY SHOP「炸裂618」年中慶盛大開戰。業者／提供
挑戰年度最划算！國民內衣店EASY SHOP「炸裂618」年中慶盛大開戰。業者／提供

萬眾矚目的618電商年中網購盛事正式引爆！EASY SHOP台灣國民內衣店為滿足廣大消費者在盛夏時節的內著汰換與精省囤貨需求，即日起至6月21日於官網及各大網路平台同步推出線上年中慶「炸裂618」超值狂歡活動。

EASY SHOP表示，本次年中慶打破常規、誠意全開，主打「高CP值、買到賺到」大優惠，讓所有姊妹們不用出門，在家動動手指就能享受零時差的精省瘋搶體驗。

活動商品從機能款「Audrey」品牌商品、口碑回購款「Miss Audrey防擴雙C內衣」到休閒舒適首選的「Banana Pie無鋼圈內衣」及優質好穿的必囤內褲，款式眾多同時滿足消費者不同需求。

EASY SHOP除了規劃四大震撼優惠「內衣1件618」、「內衣2件1618」、「內褲3件618」、「內衣褲、護膝買一送一」外，6月18日至6月21日，EASY SHOP官網更推出APP限定168、268、368超低價限搶商品，天天推出不同款的「超瘋剁手價」，也呼籲消費者務必設好鬧鐘提醒、準時手速開搶。

活動期間，官網消費滿額1,618元即送品牌好友短今專屬周邊「短公主心動光波毛巾」、滿額2,618元即享實用好禮三選一(晴雨兩用摺傘/洗衣袋5件組/時尚環保編織網袋)，6月18日至6月21日於EASY SHOP全通路消費滿額3,800元加碼再贈「經典白T」一件。

EASY SHOP表示，「炸裂618」年中慶不僅集結優質爆款商品、更結合滿額贈等多重活動，致力打造一場精喜不斷的夏日購物盛典，邀請女孩們一起玩轉今夏最炸裂的618盛事。

EASY SHOP熱銷618商品首推「Miss Audrey防擴雙C-花嫁-婚紗般漂亮法式無鋼圈內衣」, 以法式婚紗工藝織出剔透立體蕾絲，深V領口與隱藏式包覆勾勒出性感的高級胸線。

常年熱銷主打款的「Audrey奧黛莉在巴黎」系列，包括「弧蝶 手捧魔力片集中包覆輕盈透氣機能款」及「大胸顯小輕薄款」，是特別針對夏日悶熱強勢激推的平面無痕日本蕾絲內著。

「弧蝶輕量Bra」採用吸排網洞棉杯與獨家手捧3段推片，打造透氣深V集中身型；「大胸顯小Bra」則以3mm輕薄棉杯搭配W型減壓軟鋼圈，主打顯瘦包覆、微雕輕盈，兩款皆具備側高收副乳機能，可望成為此次「炸裂618」買一送一必搶的大勢推薦款。

EASY SHOP推出的第一款護具商品，系列包含護腰與護膝兩大機能商品，限時加入「炸裂618」買一送一超值行列。全系列採一體成型立體無縫織造，高彈不刺癢：護腰款結合「石墨烯與銀纖維」，雙X型定位強效穩固腰身；護膝款運用石墨烯促進循環，搭配X型織紋與氣墊結構有效緩衝關節緊繃。久坐辦公、日常勞動或孝敬長輩皆適用。

本次年中慶打破常規、誠意全開，主打「高CP值、買到賺到」大優惠。業者／提供
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年中慶

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