TOMMY HILFIGER「夏日航海假期」快閃店台北101限時登場

TOMMY HILFIGER在台北101購物中心一樓松智路口推出期間限定「夏日航海假期」快閃店，於6月17日至6月21日限時登場，這次體驗空間以夏季度假為靈感，融合現代學院風格與航海生活的悠閒氛圍。

這次「夏日航海假期」快閃店整體空間融入帆船設計與帆布細節等航海元素，並運用TOMMY HILFIGER經典的紅、白、藍配色，呈現出愜意的美式海岸度假風格。

隨快閃店同步登場的TOMMY HILFIGER Summer 2026系列，帶來夏日造型新靈感。承襲品牌運動文化底蘊，1985 Polo Shirt以鮮明色彩、精緻剪裁與舒適材質，帶來兼具輕鬆感與多樣搭配性的夏日穿搭。Summer 2026系列也推出多款現代學院風單品，透過輕盈材質、條紋元素與俐落的輪廓設計，呈現兼具度假氛圍與都會感的夏季造型。

活動期間，消費者可於專屬拍照區留下美好回憶，並透過照片列印體驗。此外，位於台北101購物中心B1的 TOMMY HILFIGER門市也推出「航海風吊飾手作體驗」，消費滿額即可參與，親手打造專屬吊飾。

Tommy Hilfiger Regular Fit Floral Linen Camp Shirt，4,780元。圖／TOMMY HILFIGER提供

位於台北101購物中心B1的 TOMMY HILFIGER門市也推出「航海風吊飾手作體驗」，消費滿額即可參與。圖／TOMMY HILFIGER提供