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TOMMY HILFIGER「夏日航海假期」快閃店台北101限時登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
TOMMY HILFIGER於6月17日至6月21日，在台北101購物中心一樓松智路口推出「夏日航海假期」快閃店。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER於6月17日至6月21日，在台北101購物中心一樓松智路口推出「夏日航海假期」快閃店。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER在台北101購物中心一樓松智路口推出期間限定「夏日航海假期」快閃店，於6月17日至6月21日限時登場，這次體驗空間以夏季度假為靈感，融合現代學院風格與航海生活的悠閒氛圍。

這次「夏日航海假期」快閃店整體空間融入帆船設計與帆布細節等航海元素，並運用TOMMY HILFIGER經典的紅、白、藍配色，呈現出愜意的美式海岸度假風格。

隨快閃店同步登場的TOMMY HILFIGER Summer 2026系列，帶來夏日造型新靈感。承襲品牌運動文化底蘊，1985 Polo Shirt以鮮明色彩、精緻剪裁與舒適材質，帶來兼具輕鬆感與多樣搭配性的夏日穿搭。Summer 2026系列也推出多款現代學院風單品，透過輕盈材質、條紋元素與俐落的輪廓設計，呈現兼具度假氛圍與都會感的夏季造型。

活動期間，消費者可於專屬拍照區留下美好回憶，並透過照片列印體驗。此外，位於台北101購物中心B1的 TOMMY HILFIGER門市也推出「航海風吊飾手作體驗」，消費滿額即可參與，親手打造專屬吊飾。

Tommy Hilfiger Regular Fit Floral Linen Camp Shirt，4,780元。圖／TOMMY HILFIGER提供
Tommy Hilfiger Regular Fit Floral Linen Camp Shirt，4,780元。圖／TOMMY HILFIGER提供

位於台北101購物中心B1的 TOMMY HILFIGER門市也推出「航海風吊飾手作體驗」，消費滿額即可參與。圖／TOMMY HILFIGER提供
位於台北101購物中心B1的 TOMMY HILFIGER門市也推出「航海風吊飾手作體驗」，消費滿額即可參與。圖／TOMMY HILFIGER提供

Tommy Hilfiger Tiered Seersucker Midi Dress，7,780元。圖／TOMMY HILFIGER提供
Tommy Hilfiger Tiered Seersucker Midi Dress，7,780元。圖／TOMMY HILFIGER提供

台北101 台北

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