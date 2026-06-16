從圖坦卡門到埃及豔后 梵克雅寶神級工藝獻Fascinating Egypt高級珠寶

法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）2026年發表全新高級珠寶系列「Fascinating Egypt」，以古埃及文明為靈感，透過180件珠寶與珍貴時計作品，重返法老時代的神話、建築與日常生活場景。品牌指出，自1920年代圖坦卡門陵墓出土以來，古埃及文化便深刻影響梵克雅寶的創作語彙，此次新系列不僅回顧品牌與埃及長達百年的淵源，更藉由當代珠寶工藝，重新演繹這段跨越時空的文明對話。

自1906年立足巴黎以來，梵克雅寶便與古埃及美學結下不解之緣。1922年圖坦卡門陵墓出土後，品牌隨即推出埃及風珠寶，多款經典作品更蒙埃及王室收藏。此次新作延續百年設計脈絡，汲取蓮花、聖甲蟲、神祇、象形文字等古埃及經典元素，集結全球珍稀寶石，每件作品更刻有古埃及象形文字與王名框，以現代美學重現法老王朝的絢麗風采。

系列中最引人注目的作品之一，Rivage égyptien雙排項鍊珠寶鑲嵌37顆尚比亞梨形祖母綠，總重高達41.58克拉，翠潤色澤飽和勻淨。設計師以寶石排列描繪尼羅河畔紙莎草、飛鳥與泉景的日常風貌，搭配立體浮雕圖騰與多切工鑽石，還原古埃及壁畫的悠然意境。

系列中工藝難度最高作品，則非Griffon Mystérieux胸針莫屬。這枚胸針描繪古埃及神話中的鷹頭獅身神獸，軀體密鑲紅寶石與鑽石，羽翼大範圍運用品牌經典的Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌技法，將祖母綠完整覆蓋於金屬結構之上。由於祖母綠本身質地脆弱、容易產生裂紋，工匠需在雕琢過程中精準控制力道，並在極為有限的容錯空間內完成鑲嵌。神獸眼部以縞瑪瑙細緻點綴、尾巴運用繁複白K金編織工藝、鑲嵌一顆高品質梨形美鑽，是梵克雅寶手工技藝的極致展現。

除經典專利技術，本系列亦導入嶄新工藝。Vénus égyptienne埃及女神胸針靈感源自古埃及愛與音樂女神哈索爾（Hathor），以青金石與綠松石構築半圓形圖騰。其中，綠松石部分採用的嵌花工藝，每片寶石薄片皆需依照色澤深淺與形狀差異進行人手切割，再逐一拼接排列，營造由淺至深的藍色漸層效果。工匠更在每片寶石上嵌入細小金質鉚釘，形成宛如太陽日冕般的放射紋理，突破傳統珠寶鑲嵌形式，為古埃及主題注入現代工藝思維。

全系列大量運用梵克雅寶1933年取得專利的隱密式鑲嵌，讓寶石緊密覆蓋、隱去金座，呈現絲絨質感；同時結合錘鍱、鏤空、鐫刻、二次寶石切割等多元技法，例如Déesse ailée Mystérieuse可轉換式項鍊，紅寶石如絲絨般鋪展於不對稱項鍊表面，不見任何金屬鑲爪痕跡，而鑲嵌的一顆重達14.05克拉的DFL級2A類梨形鑽石圖騰部分，還可拆卸轉換為戒指配戴。

Pigment Mystérieux戒指，白K金、玫瑰金、單顆5.18克拉的祖母綠式切割DFL級鑽石、Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌拱頂式切割祖母綠、紅寶石和藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Fascinating Egypt高級珠寶系列巴黎發表活動展場。圖／梵克雅寶提供

Vénus égyptienne胸針，黃K金、白K金、一顆1.51克拉圓形DVVS1級鑽石、青金石、綠松石、鑽石。圖／梵克雅寶提供

Muse triomphale胸針，白K金、黃K金、祖母綠、紅寶石、藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供

Aube d'éternité手鐲，白K金、黃K金、鉑金、7顆總重14.74克拉的橢圓形切割藍色碧璽、鑽石。圖／梵克雅寶提供

Vénus égyptienne胸針製作過程。圖／梵克雅寶提供

Fleur de lotus Mystérieuse胸針，玫瑰金、黃K金、Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌紅寶石、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供

Esprit de l'univers項鍊，白K金、黃K金、單顆斯里蘭卡28.08克拉的凸圓形切割藍寶石、單顆1.06克拉的圓形DIF級鑽石、藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供

Promesse souveraine項鍊和戒指及可互換的圖騰，白K金、玫瑰金、黃K金、單顆26.21克拉的橢圓形切割粉紅色斯里蘭卡剛玉、單顆2.01克拉的橢圓形切割DIF級2A類鑽石、藍寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶日前於巴黎發表Fascinating Egypt高級珠寶系列。圖／梵克雅寶提供