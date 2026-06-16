梅西穿上adidas專屬戰靴深情喊話老戰友 展開2026世界盃最後探戈

上一屆世界盃衛冕軍阿根廷帶著三星榮耀將在台灣時間6月17日上午9:00對陣阿爾及利亞，迎來2026世界盃小組賽首戰。2026美加墨世界盃將是當代球王梅西最後一舞，場場都珍貴。

2006年，18歲的梅西第一次踏上世界盃草皮，腳下踩著adidas球鞋，那是球王傳奇的起點。2026年，梅西的第6度世界盃，身披三星榮耀的球王，將跳起最後一場名為「Último Tango最後探戈」的舞步。

從天才少年到一代球王， 20年來，無論身邊的隊友換了幾輪、對手變了幾代， 但梅西熱愛足球與對藍白條紋的信仰沒變，腳下的adidas也從未缺席。

從2006到2026，adidas見證梅西從天賦少年一步步登頂球王之路。梅西與adidas跨越20年的情誼，將在2026世界盃，一起舞出「最後探戈」。

adidas為梅西征戰2026年美加墨世界盃，量身打造adidas F50 Messi「El Último Tango」（最後的探戈） 限定戰靴。

設計靈感延伸梅西18歲在2006年德國世界盃初登場所穿的經典戰靴adidas +F50 TUNIT，外觀融合了阿根廷國家隊代表顏色，並加入象徵世界盃冠軍的金色點綴，展現衛冕軍、球王的王者風範。

梅西也在社群寫下：「You’ve been with me since the beginning.Let’s go one more time!!」。就像深情喊話老戰友，「最後一次，讓我們再拚一次！」。

從2006到2026，adidas見證梅西從天賦少年一步步登頂球王之路。圖／摘自IG：leomessi

adidas F50 Messi「El Último Tango」限定戰靴，設計靈感延伸梅西18歲在2006年德國世界盃初登場所穿的經典戰靴adidas +F50 TUNIT，外觀融合了阿根廷國家隊代表顏色，並加入象徵世界盃冠軍的金色點綴。圖／摘自IG：leomessi

adidas F50 Messi「El Último Tango」限定戰靴，設計靈感延伸梅西18歲在2006年德國世界盃初登場所穿的經典戰靴adidas +F50 TUNIT，外觀融合了阿根廷國家隊代表顏色，並加入象徵世界盃冠軍的金色點綴。圖／摘自IG：leomessi