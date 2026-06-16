酷澎618倒數3天 AI筆電加碼回饋1%酷澎幣 WOW會員生活雜貨天天現折200元

酷澎618優惠大檔進入最後衝刺階段。WOW會員自活動開跑以來，天天享有指定品類商品滿888元現折200元優惠，涵蓋食品雜貨、個人及居家清潔、母嬰玩具、餐廚與寵物用品等熱門品類，活動期間最高累積回饋突破3,000元。活動倒數最後3天，精選AI筆電與3C商品最低8折起，指定商品結帳再享1%酷澎幣回饋。憑藉與品牌原廠及授權代理商的緊密合作，酷澎開賣原廠正貨與官方授權商品，搭配「火箭速配」最快隔日到貨服務，連週末也照常配送，滿足消費者618換機與升級需求。

酷澎WOW會員自5月31日開始，購買指定品類商品天天滿額即可現折200元。 圖／Coupang 提供

MSI Prestige 13 AI Evo提升AI處理器效能，6月18日前入手享特價與酷澎幣回饋。 圖／Coupang 提供

隱藏版手機優惠即在酷澎，SAMSUNG Galaxy S26 Ultra 12GB／256GB推出限時限量優惠價，不到39,000元即可入手，搭配酷澎幣回饋及信用卡優惠，最高可省下超過5,000元。換機族回饋再一重，酷澎攜手全台最大3C回收服務品牌US3C，消費者購買新機後只需於訂單頁面申請「舊機回收補貼」並完成手機、筆電回收流程，即可於6月活動期間額外獲得回收金額10%加碼回饋。

夏季抗濕抗蟲大作戰 提神、口感零食隨時囤

連日降雨也帶動居家清潔除濕需求。南僑水晶葡萄柚籽抗菌洗衣液體皂經SGS檢驗證實，可有效抑制衣物上常見細菌；搭配克潮靈除濕桶及Farcent花仙子衣物香氛袋，幫助衣物維持乾爽清新。面對夏季蚊蟲困擾，Skater精油驅蟲貼片以多款可愛卡通造型深受親子族群喜愛，居家防蚊則可選擇雷達佳兒護液體電蚊香，打造全齡安心的居住空間。

全家人的口腔清潔也能一站購足，防護0~12歲嬰幼兒乳齒的Lab52 齒妍堂 兒童含鈣健齒噴霧、「買牙膏送牙刷」超值入白人雙氟鈣牙膏牙刷組，結合滿額現折輕鬆為家人牙齒健康把關。

酷澎關注家長替孩子照護乳齒需求，引進Lab52 齒妍堂兒童含鈣健齒噴霧。 圖／Coupang 提供

零食囤貨同樣迎來最佳時機。WOW會員6月18日前購買指定品類商品滿888元即可現折200元，無論是工作提神或看球解饞都能一次補足。Airwaves大包裝5入組方便隨身攜帶，隨時保持清新與活力；湖池屋和風海苔鹽厚切洋芋片則以酥脆口感與濃郁風味成為人氣選擇，大容量包裝可盡情分享好滋味。

酷澎 WOW 會員每月只需 59 元，即可享有火箭速配、火箭跨境無條件免運等服務，隨時輕鬆下單。即日起至 6 月 18 日，WOW 會員購買食品飲品、洗沐用品、美妝保養、母嬰、文具用品、餐廚用品、居家收納及寵物食品等指定類別商品（部分商品除外），單筆消費滿 888 元即可現折 200 元。每位會員帳號每日限使用一次，須完成線上付款並選擇指定宅配取件方式；活動名額有限，額滿為止。