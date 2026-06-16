端午免請假飛香港！世界第一酒吧、港版五漁村、第凡內早餐3天全攻略

端午3天連假即將到來，不想請假卻又想安排一趟出國旅行，飛行時間不到兩小時的香港是最佳選擇。香港旅遊發展局特別整理「72小時快閃香港攻略」，從全球酒吧迷朝聖的世界第一酒吧、百年飲茶文化、美食大排檔，到被譽為「港版五漁村」的療癒海島秘境，再加上香港國際龍舟節、全新開幕的Blue Box Café與人氣港味伴手禮，讓旅客利用3天連假就能把香港吃喝玩樂一次打包。

Day 1｜朝聖世界第一酒吧 再衝深水埗大排檔吃宵夜

香港的夜生活向來充滿魅力，第一站不妨從中環開始。近期話題最高的酒吧，莫過於榮獲2025年「世界50最佳酒吧」冠軍的 Bar Leone。店內融合羅馬經典酒吧氛圍與現代調酒文化，以輕鬆自在的社交空間聞名，招牌煙燻橄欖更是不少酒迷指定必點的小食。

喝完一杯後，還可順遊鄰近全新開幕的Montana，感受濃濃古巴風情與1970年代邁阿密文化，安排一場「雙酒吧巡禮」。

夜晚則轉往深水埗感受最道地的香港煙火氣。老字號大排檔愛文生的黑椒薯仔牛柳粒、豉椒炒蜆等熱炒，是不少老饕心中的必吃名單。吃完鹹食還能續攤到旗下甜品品牌Oi! Sweet Dessert，品嘗開心果冰淇淋龍鬚糖、煲仔焗西米布甸等創新港式甜點。

Day 2｜百年蓮香樓飲茶 漫遊港版五漁村馬灣1868

第二天從最具代表性的港式早茶開始。擁有百年歷史的蓮香樓今年5月於上環新址重新開幕，不僅保留推車點心與茶盅文化，外觀更加入氣勢十足的金龍鳳設計，成為近期最熱門的打卡地標之一。

午後推薦前往近年人氣飆升的馬灣1868。這座由百年漁村活化而成的海濱聚落，結合藝術展演、文創商店、特色餐廳與自然景觀，被不少網友封為「港版五漁村」。漫步彩色小屋、老街與海岸步道之間，感受與繁華市區截然不同的慢活節奏。

傍晚回到尖沙咀，則可感受濃厚的端午節慶氛圍。今年的「永明香港國際龍舟節」從6月19日起展開系列活動，星光大道周邊同步推出龍舟美食街、啤酒樂園及沉浸式文化體驗。現場除了可拍攝《小小兵與大怪獸》聯名龍舟裝置，還有吹糖、編織漁網及灰水粽製作等非遺體驗，讓旅客提前感受龍舟競渡的熱血氣氛。

Day 3｜朝聖第凡內早餐 打小人體驗香港在地文化

快閃香港最後一天，絕不能錯過近期最受矚目的時尚餐飲新地標——位於銅鑼灣利園的Blue Box Café Hong Kong。

以經典Tiffany Blue為主色調打造的空間，從餐具到室內設計都充滿品牌識別元素，讓人彷彿置身電影《第凡內早餐》的夢幻場景。不少旅遊達人認為，這裡將成為今年香港最熱門的打卡餐廳之一。

品嘗美食之餘，也可前往銅鑼灣鵝頸橋體驗著名的「打小人」習俗。除了象徵驅除霉運，更有迎接貴人的寓意，是許多國際旅客到香港必體驗的民俗活動。

離港前最後幾個小時，當然要把燒鵝、牛腩、雲吞麵、茶餐廳與蛋撻等經典港味一次補齊，再順手採購港風伴手禮，像是復古小巴牌、迷你交通工具模型、黑白淡奶杯、公雞碗，以及近期社群爆紅的港風擦手巾，都成為旅客最愛帶回家的香港記憶。

短短72小時，從世界級酒吧、美食巡禮、海島漫遊到節慶文化體驗，香港憑藉便利交通與豐富旅遊資源，成為今年端午連假最具CP值的海外旅行選擇。若時間允許，甚至可提前一天傍晚出發，升級成4天3夜行程，更能深度感受香港的迷人魅力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬灣1868被網友喻為港版的義大利五漁村。圖/港旅局提供

與電影《小小兵&大怪獸》聯名的龍舟主題裝置（示意圖）。圖/港旅局提供