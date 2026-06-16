618買什麼最夯？Yahoo購物熱銷出爐 陳傑憲戰袍以72.6萬天價結標

618年中慶進入高峰，統一（1216）合資的Yahoo購物16日揭前五大熱銷榜，觀察數據發現今年消費者將預算更集中鎖定在「規格升級、質感犒賞、長期保值」的品項上，站上筆電業績年增1.2倍、精品品牌業績增逾3倍，國際金價帶動金條、金豆業績暴增16倍、培育鑽石銷量更年增近2倍，成為帶動業績的三大高值消費動能。進入618正慶，Yahoo購物也宣布18日加碼回饋。

此外，Yahoo拍賣攜手統一7-ELEVEN獅的公益競標亦創近年新高，「台灣隊長」陳傑憲在WBC經典賽奪冠的戰袍，最終以72.6萬元高價結標。

Yahoo購物統計618 Top5熱銷榜，蘋果iPhone 17Pro Max與Pro系列手機包辦冠亞軍，家樂福商品提貨券拿下第三，顯示消費者持續採購日常必需品，另一方面也趁大檔回饋升級高單手機與金飾商品。此外，AI應用驅動換機潮，ASUS、Lenovo等買氣強勁，帶動站上筆電業績翻倍漲，平均客單價年增113%至3.2萬元，反映「一次到位」的高規長效機型需求顯著。精品消費走向日常實用款，大檔回饋則帶動「小額存金」買氣，金豆與金條單月暴增16倍，高CP值的培育鑽石銷量亦年增近2倍，成年輕小資族的熱門選擇。