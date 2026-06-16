柯南、怪盜基德現身85℃！限量8.6萬個聯名蛋糕開賣 粉絲準備搶翻

如果把推理化作甜點，會是什麼滋味？85℃攜手人氣動漫《名偵探柯南》，以「華麗怪盜與名偵探雙強聯手」為主題，推出兩款造型蛋糕及兩款限定小蛋糕，將柯南與怪盜基德兩大經典角色化身夢幻甜點。聯名系列將於6月18日起上市，全台限量8萬6千個蛋糕，預估可創造約1,700萬元的營業額。

此次聯名主打兩款造型蛋糕，其中「怪盜基德－玫瑰夜宴」售價790元，以基德招牌白色禮服造型為靈感，搭配彩繪玻璃、紅玫瑰與撲克牌等經典元素，重現怪盜基德神秘又優雅的登場場景。蛋糕內層則選用桔香戚風蛋糕、香草慕斯與開心果卡士達餡，搭配莓果Q凍、白巧酥及草莓果醬，多重口感交織出酸甜與香濃層次。

另一款「名偵探柯南－推理時刻」售價670元，打造充滿故事感的推理現場場景，Q版柯南手持蝴蝶結變聲器，彷彿下一秒就要揭開案件真相。蛋糕以桔香戚風蛋糕為基底，搭配鮮奶油與草莓香堤，並加入布丁及多多Q凍內餡，帶來清爽滑順的夏日風味。

除了造型蛋糕外，85℃同步推出兩款小蛋糕。「名偵探柯南－星光的指向」售價78元，以草莓慕斯結合開心果卡士達餡，呈現細膩香氣；「怪盜基德－月光之鑽」同樣售價78元，融合芒果與熱帶水果風味，打造酸甜清新的夏季限定口感。

值得一提的是，本次聯名不只是甜點設計吸睛，更加入多項收藏巧思。造型蛋糕上的角色公仔可拆卸作為吊飾使用；小蛋糕附贈的角色小卡可當書籤收藏；蛋糕盒內墊高板則能DIY變身為存錢筒或筆筒，兼具實用與紀念價值。