信義區最新甜點地標！新光三越A8集結51品牌 一站逛遍台日港人氣伴手禮

信義商圈作為全台國際觀光客比例最高的商業區之一，近年退稅消費占比持續成長。新光三越台北信義新天地A8 B2全新開幕，打造「一站式送禮」質感選擇，匯聚51大品牌、5大全台首發與15家信義獨家品牌，從百年銘店伴手禮、國際精品甜點，到茶、酒、咖啡、海味乾貨與保健養生，滿足消費者從節慶送禮到日常選物的多元需求。

新光三越觀察，伴手禮消費逐漸從節慶送禮延伸至日常人際交流，以及精緻甜點需求持續成長，新光三越A8 B2進一步擴大伴手禮與甜點版圖，相關櫃位數由13家提升至30家，樓面占比由33%提升至55%。全新場域以「一站式風味選品」為概念，並首度推出信義獨家甜點企劃「SWEET LAB」，集結法朋、花磚甜點等超過10家人氣品牌，從節慶送禮到日常選物都能一次滿足。

這次改裝最大亮點之一，是大幅擴充伴手禮與甜點版圖，集結來自台灣、日本及香港人氣名店，打造跨國選品陣容。其中，日本仙貝名店「小倉山莊」、日本百年洋菓子「神戶風月堂」首度來台展店，香港人氣伴手禮品牌「曲奇四重奏」同步進駐，搭配北部首發新型態店的「舊振南」，以及然花抄院、摩洛索夫、奇華、望月等知名品牌，從百年和菓子、經典洋菓子到台灣漢餅文化一次集結，滿足不同世代與消費情境的送禮需求。

看準甜點市場持續成長，新光三越A8 B2同步推出信義獨家甜點企劃「SWEET LAB」，以策展型快閃空間概念打造甜點食驗場域，預計一年導入12檔話題品牌，持續創造新鮮感與來店誘因。開幕首波由法朋、明月堂與純點心接力登場，搭配花磚甜點、法國的秘密甜點、GELOVERY GIFT、甜盒子及MATCHA等人氣品牌，共同打造橫跨台、日、歐風的甜點選品平台。新光三越也強化既有伴手禮專區「好好集」，以「行路台灣」為策展概念，串聯全台在地物產與職人品牌，展現台灣伴手禮文化的多元樣貌。

歡慶全新開幕，新光三越台北信義新天地A8 B2即起至6月28日推出超過百項限定優惠，包含首七日買一送一、17天每日一物、會員點數兌換熱門商品及多項品牌專屬回饋。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小倉山莊明星商品山春秋。圖／新光三越提供

小倉山莊首度登台。圖／新光三越提供