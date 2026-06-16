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在地飄香30多年！新莊牛肉麵老店突傳熄燈 饕客不捨：回憶沒了

聯合報／ 記者陳睿中/台北即時報導
位於新北市新莊、在地飄香30多年的「阿忠牛肉麵」突然傳出熄燈消息。圖/摘自店家官方FB
位於新北市新莊、在地飄香30多年的「阿忠牛肉麵」突然傳出熄燈消息。圖/摘自店家官方FB

位於新北市新莊、在地飄香30多年的「阿忠牛肉麵」突然傳出熄燈消息，店家在官方社群宣布即將熄燈，將於9月29日正式結束營業。消息一出，許多老顧客紛紛不捨留言，表示「不會吧！新莊我只吃你們家ㄟ」、「南新莊經典的回憶！」、「心目中低一名的牛肉麵，哭~」。

阿忠牛肉麵創立於1991年，店內主打紅燒及清燉牛肉麵，以及各類小菜，曾經獲2017年聚餐餐廳人氣王票選第二名、2018年在牛肉麵犇Fun嘉年華大評比也曾榮獲「最佳湯料獎」，也是許多美食部落客口中的「南新莊」隱藏版小吃。

不料，店家突在臉書公告，因人生規劃與家庭因素考量，7月將先店休10天，並於9月29日結束營業。業者表示，「這是一個不容易的決定」，「但感謝大家的支持與陪伴，才能走過許多寒暑」，最後也謝謝每一位走進店裡的客人。

牛肉麵 南新莊 餐廳

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