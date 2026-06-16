暑假商機啟動 南紡購物中心「今夏好有戲」串聯節慶、娛樂吸客

去日本玩，東京、大阪、京都、北海道，是四大熱門城市區域；但如果你熱愛工藝、傳統、靜謐之美，有「加賀百萬石」之稱的金沢（Kanazawa）絕對會是你不容錯過的工藝之都；而最近，竟然還有一款包包將日本名勝富士山改造在包款上？

2026-06-16 14:47