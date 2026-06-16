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暑假商機啟動 南紡購物中心「今夏好有戲」串聯節慶、娛樂吸客
為迎接暑假檔期，台南南紡購物中心18日起至7月8日推出「今夏好有戲」，其中，適逢端午佳節來臨，19日舉辦應景端午立蛋比賽，邀請民眾一展身手爭奪獎金外，也串聯購物優惠、展演內容等規畫多項互動體驗，迎接暑假消費與親子人潮。
館方表示，檔期期間推出多重會員回饋與集點活動，並結合電子抵用券、點數兌換及聯名卡優惠等機制，鼓勵消費者透過會員制度參與活動，同時導入多元支付優惠，包含行動支付與電子錢包回饋方案，提升消費便利性。
除購物促銷外，本周適逢端午連假商機，南紡購物中心規畫端午節應景活動，19日舉辦「端午神手一立成名」立蛋比賽，並在當天推出端午市集，集結在地小吃與特色攤位，營造節慶氛圍。
館方也說，6月下旬將接續登場嘻哈音樂演出與汽車品牌展演活動，透過不同主題吸引年輕族群與家庭客群參與；另適動畫電影「名偵探柯南」上映相關話題，將推出集章活動及人偶見面會，增添互動性與話題性。
館方表示，希望藉由暑期檔期整合商場資源，結合節慶與文化娛樂元素，提升民眾到訪意願，帶動整體商場與周邊消費動能，相關活動細節依現場公告為準。
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