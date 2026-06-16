將富士山、浮世繪、金澤工藝一次帶回家？比利時百年皇家精品一次滿足
去日本玩，東京、大阪、京都、北海道，是四大熱門城市區域；但如果你熱愛工藝、傳統、靜謐之美，有「加賀百萬石」之稱的金沢（Kanazawa）絕對會是你不容錯過的工藝之都；而最近，竟然還有一款包包將日本名勝富士山改造在包款上？
富士山除了是日本人心中的聖山，也曾成為浮世繪名家葛飾北齋靈感、繪製出《冨嶽三十六景》中的「凱風快晴」（がいふうかいせい）；由於富士山被描繪為紅色的樣貌，該畫作又有「赤富士」之稱，並成日本古典藝術的經典之作。現在這座「赤富士」你有機會完整保留、甚至隨身攜帶了，由比利時皇家喜愛的頂級精品DELVAUX發表了「Craft Beyond Borders」系列，以Tempête系列為基礎，將橫向白色淺浮雲、紅色富士山，完美重現！
事實上這並非DELVAUX第一次將眼光投向日本工藝，2021年時DELVAUX也曾發表Miniatures系列，當時便有一只以歌舞伎（Kabukicho）為靈感的迷你Brillant包款，將歌舞伎中充滿戲劇張力的面具可愛重現。
本次「Craft Beyond Borders」系列則為DELVAUX在日本首發，活動現場還原日本美學中由「幽玄」（ゆうげん）延伸而出的陰翳之美，將東屋茶街滿佈濕氣的石板路、日式和紙半透的人形陰影，日式建築庭院中纖細灑落的雨滴，透過金箔藝術、腰帶編織、香道鑑賞與茶道藝術等多重面向，展現日式美學與Delvaux 200年品牌的深邃工藝，靜謐共振。
全系列包款還包含一款法蘭德斯掛毯藝術主題的Tempête包、選用金沢工藝品牌「箔一」金箔的Tempête珍稀皮革包、一款融合掛毯藝術錦鯉主題的Le Pin包，全數皆為極少量製造，一只手數得完。想將富士山、浮世繪、金沢工藝一次上手？Delvaux的Craft Beyond Borders系列，一次滿足三種願望嘍！
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