快訊

阿爾巴尼亞不出售！川普女婿千億投資渡假村 引爆反政府示威

三大法人買超582億元！外資3天回補逾千億 台積電尾盤急拉台股收最高

國內最小日本腦炎病例！花蓮3月大女嬰發病逾半個月才確診 仍住院中

聽新聞
0:00 / 0:00

將富士山、浮世繪、金澤工藝一次帶回家？比利時百年皇家精品一次滿足

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
DELVAUX在Craft Beyond Borders系列發表現場，透過日式金箔、編織、香道與茶道藝術等面向展現與Delvaux工藝的靜謐共振。圖／DELVAUX提供
DELVAUX在Craft Beyond Borders系列發表現場，透過日式金箔、編織、香道與茶道藝術等面向展現與Delvaux工藝的靜謐共振。圖／DELVAUX提供

去日本玩，東京、大阪、京都、北海道，是四大熱門城市區域；但如果你熱愛工藝、傳統、靜謐之美，有「加賀百萬石」之稱的金沢（Kanazawa）絕對會是你不容錯過的工藝之都；而最近，竟然還有一款包包將日本名勝富士山改造在包款上？

富士山除了是日本人心中的聖山，也曾成為浮世繪名家葛飾北齋靈感、繪製出《冨嶽三十六景》中的「凱風快晴」（がいふうかいせい）；由於富士山被描繪為紅色的樣貌，該畫作又有「赤富士」之稱，並成日本古典藝術的經典之作。現在這座「赤富士」你有機會完整保留、甚至隨身攜帶了，由比利時皇家喜愛的頂級精品DELVAUX發表了「Craft Beyond Borders」系列，以Tempête系列為基礎，將橫向白色淺浮雲、紅色富士山，完美重現！

事實上這並非DELVAUX第一次將眼光投向日本工藝，2021年時DELVAUX也曾發表Miniatures系列，當時便有一只以歌舞伎（Kabukicho）為靈感的迷你Brillant包款，將歌舞伎中充滿戲劇張力的面具可愛重現。

本次「Craft Beyond Borders」系列則為DELVAUX在日本首發，活動現場還原日本美學中由「幽玄」（ゆうげん）延伸而出的陰翳之美，將東屋茶街滿佈濕氣的石板路、日式和紙半透的人形陰影，日式建築庭院中纖細灑落的雨滴，透過金箔藝術、腰帶編織、香道鑑賞與茶道藝術等多重面向，展現日式美學與Delvaux 200年品牌的深邃工藝，靜謐共振。

全系列包款還包含一款法蘭德斯掛毯藝術主題的Tempête包、選用金沢工藝品牌「箔一」金箔的Tempête珍稀皮革包、一款融合掛毯藝術錦鯉主題的Le Pin包，全數皆為極少量製造，一只手數得完。想將富士山、浮世繪、金沢工藝一次上手？Delvaux的Craft Beyond Borders系列，一次滿足三種願望嘍！

Delvaux發表了Craft Beyond Borders篇章，首發聚焦在日本傳統工藝，並將錦鯉、金箔、編織、富士山等傳統工藝與元素重現在包款上，每一款都採極少量製造。圖／DELVAUX提供
Delvaux發表了Craft Beyond Borders篇章，首發聚焦在日本傳統工藝，並將錦鯉、金箔、編織、富士山等傳統工藝與元素重現在包款上，每一款都採極少量製造。圖／DELVAUX提供

DELVAUX Craft Beyond Borders系列Tempête包款，價格店洽。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Craft Beyond Borders系列Tempête包款，價格店洽。圖／DELVAUX提供

DELVAUX Craft Beyond Borders Le Pin包款，價格店洽。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Craft Beyond Borders Le Pin包款，價格店洽。圖／DELVAUX提供

金箔在日本廣泛運用在多重場合，除了成為壁畫、屏風，甚至也有食用性金箔。展現華麗貴氣。圖／DELVAUX提供
金箔在日本廣泛運用在多重場合，除了成為壁畫、屏風，甚至也有食用性金箔。展現華麗貴氣。圖／DELVAUX提供

使用金箔工藝於珍稀皮革上的DELVAUX Tempête珍稀皮革包。圖／DELVAUX提供
使用金箔工藝於珍稀皮革上的DELVAUX Tempête珍稀皮革包。圖／DELVAUX提供

富士山 比利時 北海道

延伸閱讀

不用飛日本！京都人氣米菓「小倉山莊」、百年甜點「神戶風月堂」登台

此生必去！瀨戶內海必訪景點TOP 10揭曉 直島、小豆島、男木島各有魅力

從大千尺牘到草間點點：藏逸春拍 6/27 桃園藝術專場 演繹跨世紀美學資產

噶瑪蘭族人重建文化遺產 復振失傳香蕉絲編織技藝

相關新聞

將富士山、浮世繪、金澤工藝一次帶回家？比利時百年皇家精品一次滿足

去日本玩，東京、大阪、京都、北海道，是四大熱門城市區域；但如果你熱愛工藝、傳統、靜謐之美，有「加賀百萬石」之稱的金沢（Kanazawa）絕對會是你不容錯過的工藝之都；而最近，竟然還有一款包包將日本名勝富士山改造在包款上？

全新「脂玉金璟雞」當主角！台北鳥喜「雞懷石套餐」首度加入烤鴨胸

連續多年獲得東京米其林指南一星肯定的燒鳥名店「とり喜（鳥喜 / Toriki）」，繼2017年在台開設首間海外姊妹店後，已經成為台北的人氣燒鳥店之一。近日鳥喜社長坂井康人親臨台灣，舉辦為期3日的特別餐會，同時也宣告台北鳥喜啟用全新客製化雞種「脂玉金璟雞」，以及引進日本燒鳥界高級食材「鴨肉」，為食客們帶來全新的味覺感受。

騎5庫吃5雞 西拉雅風管處點燃秋天最強5G訊號

西拉雅國家風景區管理處「仙境西拉雅 環騎5COOL」下月起開騎，號稱點燃秋天最強5G訊號，邀請遊客「騎5庫吃5雞」，用單車解鎖全台最密集水庫祕境及美食，9月19日將辦理大會師，即日起受理報名。

金裕貞新身份公開 正式加入CHARLES & KEITH品牌家族

4歲即以童星出道的韓國演員金裕貞，在韓劇《雲畫的月光》中與朴寶劍的CP感組合受到矚目，並透過《與惡魔有約》、《親愛的X》等作品持續展現不同層面的精湛演技，是美貌與演技兼具的實力派演員。她現在正式加入CHARLES & KEITH品牌家族，擔任最新品牌代言人。

端午連假小確幸！美式餐廳豬肋排「買一送一」、肋眼牛排千元有找

端午三天連假即將登場，隨著聚餐與外出用餐需求增加，餐飲品牌紛紛推出限定優惠搶攻節慶商機。開展餐飲集團旗下 TGI FRIDAYS與 Texas Roadhouse 德州鮮切牛排同步推出端午限定活動，前者限時祭出「經典炭烤豬肋排買一送一」、後者推出「肋眼牛排千元有找」，滿足端午歡聚需求。

千呼萬喚IKEA確定落腳台南 市長黃偉哲臉書曝光展店計畫

讓台南人引頸期盼的IKEA要來了？台南市長黃偉哲今早在臉書宣布，知名瑞典家具品牌IKEA確定進駐台南，並將在南紡購物中心設立台南首座據點，吸引不少市民湧入留言，不過也有許多網友擔心屆時交通恐塞爆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。