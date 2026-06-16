全新「脂玉金璟雞」當主角！台北鳥喜「雞懷石套餐」首度加入烤鴨胸

連續多年獲得東京米其林指南一星肯定的燒鳥名店「とり喜（鳥喜 / Toriki）」，繼2017年在台開設首間海外姊妹店後，已經成為台北的人氣燒鳥店之一。近日鳥喜社長坂井康人親臨台灣，舉辦為期3日的特別餐會，同時也宣告台北鳥喜啟用全新客製化雞種「脂玉金璟雞」，以及引進日本燒鳥界高級食材「鴨肉」，為食客們帶來全新的味覺感受。

為了呈現純粹乾淨的食材風味，坂井康人堅持將食材以極近距離接近備長炭火，同時搭配傳統的紙扇控制燻煙與食材狀態。此次首度推出的客製化「脂玉金璟雞」，為育肥版的金璟雞，透過延長兩週的飼養時間，增加雞肉的皮下油脂與肉汁，帶來更飽滿的脂香。同時也透過調整落刀與燒烤手法，完整呈現脂玉金璟雞的特色。

本次台北鳥喜推出的全新雞懷石套餐菜單，以脂玉金璟雞為主角，提供「山葵里肌」、「雞腿肉」、「雞首肉」、「雞心」等不同部位，招牌「手羽燒」更是能品嘗到雞皮酥香交會著雞肉多汁的雙重饗宴。同時另一大亮點，就是加入「鴨肉」元素。將鴨胸肉厚切處理後，以扇形型態串起燒烤，確保每一片鴨胸都能均勻受熱，並藉由不斷翻動的手法，讓鴨肉表層瞬間收縮，並且鎖住肉汁，展現出鴨肉濃郁深厚的特色。

除此之外，套餐中還提供有「開胃雞湯」、「酒蒸雞頸肉．水晶高湯凍」、「雞肝慕斯．炭烤季節果實」、「雞湯茶碗蒸」、「烤飯糰二吃」等特色料理，每套1,980元。

鳥喜社長坂井康人。記者陳睿中／攝影

雞湯茶碗蒸。記者陳睿中／攝影

烤飯糰二吃。記者陳睿中／攝影

台北鳥喜首度運用「鴨肉」入饌。記者陳睿中／攝影

輕輕一撥就能去骨的「手羽燒」為台北鳥喜的招牌特色。記者陳睿中／攝影

酒蒸雞頸肉．水晶高湯凍。記者陳睿中／攝影

雞懷石套餐中，囊括多樣化的串物品項。記者陳睿中／攝影

山葵里肌。記者陳睿中／攝影