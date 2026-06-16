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西拉雅「騎5庫吃5雞」 9月單車解鎖全台最密集水庫

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
西拉雅國家風景區管理處「仙境西拉雅 環騎5COOL」下月起開騎，處長許主龍邀請各界單車好友共襄盛舉。記者謝進盛／攝影
西拉雅國家風景區管理處「仙境西拉雅 環騎5COOL」下月起開騎，處長許主龍邀請各界單車好友共襄盛舉。記者謝進盛／攝影

西拉雅國家風景區管理處「仙境西拉雅 環騎5COOL」下月起開騎，號稱點燃秋天最強5G訊號，邀請遊客「騎5庫吃5雞」，用單車解鎖全台最密集水庫祕境及美食，9月19日將辦理大會師，即日起受理報名。

西拉雅風管處今上午舉行記者會為活動暖身，處長許主龍表示，西拉雅風景區擁有全臺最密集水庫資源，為推廣水庫旅遊及自行車活動，自2024年首推「西拉雅5COOL」品牌，而今年持續深化並完美實踐「CYCLING（自行車）」、「OUTDOOR（戶外）」、「OBSERVATION（觀察體驗）」，以及「LEISURE（休閒）」四大理念。透過台灣自行車旅遊節十大品牌之一的「仙境西拉雅 環騎5COOL」活動，串聯轄內包括曾文、烏山頭、虎頭埤、尖山埤及白河水庫，而今年活動更結合西拉雅轄內極具特色的5G（5雞美食），包含楠西梅子雞及薑黃雞、關子嶺桶仔雞、東山咖啡雞、官田刺仔雞，讓大家不只騎進絕美風景，更能一路品嘗最具西拉雅風味的五大特色雞料理。

主辦單位說，今年「仙境西拉雅 環騎5COOL」活動，將推出四大亮點活動，包括

亮點一、「環騎5COOL大會師」，9月19日將邀各路自行車好手與親子家庭齊聚西拉雅官田遊客中心，藝人安娜·李、印尼網紅吳俊星、台南辣媽黃恆真、網紅本丸及英籍BC雜誌主編LEE RODGERS分別領騎5座水庫路線，9月19、20日也將舉辦草原市集、兒童滑步車趣味賽與ROUVY實境騎乘體驗等豐富內容。

亮點二、「環騎5COOL 188K挑戰」，11月7日結合運動與征服自然的元素推出1日超級挑戰，沿途將經過5座水庫及大凍山、關子嶺、玉井、白河等路段。

亮點三、「自主騎乘認證活動」，預計下月推出多元自行車路線－菱波官田線、山海圳－大圳之路兩條路線，邀請新手或資深騎士一起來挑戰。

亮點四、「5COOL主題遊程」，下月將攜手雄獅及華東旅行社推出5條結合自行車與水庫為主題，探訪歷史古道及溫泉美食等深度體驗遊程。

更多活動資訊，請瀏覽西拉雅國家風景區管理處（https：／／www.siraya-nsa.gov.tw／zh-tw

西拉雅風管處著名的美味梅子雞。記者謝進盛／翻攝
西拉雅風管處著名的美味梅子雞。記者謝進盛／翻攝

西拉雅國家風景區管理處「仙境西拉雅 環騎5COOL」下月起開騎，帶領遊客用單車解鎖全台最密集水庫祕境及美食，邀請各地遊客「騎5庫吃5雞」。記者謝進盛／攝影
西拉雅國家風景區管理處「仙境西拉雅 環騎5COOL」下月起開騎，帶領遊客用單車解鎖全台最密集水庫祕境及美食，邀請各地遊客「騎5庫吃5雞」。記者謝進盛／攝影

西拉雅風管處著名的美味薑黃雞。記者謝進盛／攝影
西拉雅風管處著名的美味薑黃雞。記者謝進盛／攝影

西拉雅風管處著名的美味咖啡雞。記者謝進盛／攝影
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