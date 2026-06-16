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金裕貞新身份公開 正式加入CHARLES & KEITH品牌家族

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
韓國演員金裕貞成為CHARLES & KEITH最新品牌代言人。圖／CHARLES & KEITH提供
韓國演員金裕貞成為CHARLES & KEITH最新品牌代言人。圖／CHARLES & KEITH提供

4歲即以童星出道的韓國演員金裕貞，在韓劇《雲畫的月光》中與朴寶劍的CP感組合受到矚目，並透過《與惡魔有約》、《親愛的X》等作品持續展現不同層面的精湛演技，是美貌與演技兼具的實力派演員。她現在正式加入CHARLES & KEITH品牌家族，擔任最新品牌代言人。

多年來，她以自然的魅力、細膩的演出以及鮮明的個人特色，透過戲劇作品在亞洲累積高人氣。現在攜手 CHARLES & KEITH展開全新合作企劃，為品牌注入嶄新能量。

這次公開的形象照中，金裕貞以俐落率性的全黑造型亮相。她手提Delfina手提包，包款圓弧輪廓搭配銀色鍊條與金色釦飾，草編貝殼串珠吊飾點綴其中，為酷黑造型中注入微甜的夏日氣息。腳上穿的是Laine夾腳厚底短靴，以獨特輪廓勾勒率性風格。

品牌指出，未來金裕貞將攜手CHARLES & KEITH演繹品牌鞋履、包款及配件系列，透過她獨有的時尚視角與個人魅力，帶來更多令人期待的全新作品。

草編貝殼串珠吊飾，890元。圖／CHARLES & KEITH提供
草編貝殼串珠吊飾，890元。圖／CHARLES & KEITH提供

Laine夾腳厚底短靴。圖／CHARLES & KEITH提供
Laine夾腳厚底短靴。圖／CHARLES & KEITH提供

Delfina手提包，2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供
Delfina手提包，2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供

金裕貞 朴寶劍 韓劇

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