端午連假小確幸！美式餐廳豬肋排「買一送一」、肋眼牛排千元有找

端午三天連假即將登場，隨著聚餐與外出用餐需求增加，餐飲品牌紛紛推出限定優惠搶攻節慶商機。開展餐飲集團旗下 TGI FRIDAYS與 Texas Roadhouse 德州鮮切牛排同步推出端午限定活動，前者限時祭出「經典炭烤豬肋排買一送一」、後者推出「肋眼牛排千元有找」，滿足端午歡聚需求。

TGI FRIDAYS於6月21日推出招牌「炭烤豬肋排買一送一」優惠，活動當天消費者至門市出示指定活動畫面，即可享「經典炭烤豬肋排買一送一」，讓人氣美式料理成為節慶聚餐的熱門選擇。無論多人分享、家庭聚會，或想犒賞自己，都能以更划算的方式享受招牌火烤風味。

迎接夏季高溫，TGI FRIDAYS也同步推出「夏至暢飲」活動，6月19日至6月21日期間，推出90分鐘暢飲方案，包含多款經典調酒、生啤酒與指定飲品，活動價格599元，開展VIP會員更享499元優惠。從聚會乾杯到微醺放鬆，都能在連假期間享受夏日飲酒氛圍。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排則鎖定肉食饕客，推出6月20日限定優惠，原價1200元的10盎司肋眼牛排，活動期間享999元限定價。肋眼牛排以豐富油花與鮮嫩口感受到消費者喜愛，搭配自選配菜、招牌手工麵包與花生無限續，讓饕客用千元有找價格享受高品質牛排體驗。

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