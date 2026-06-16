快訊

台積電收高25元 續推台股收412點

婉拒監委提名 謝政達：原想盡一己之力、認同廢監院主張

開公車兼帶貨？司機停路邊買刈包 下秒乘客「集體跟上」她看傻

聽新聞
0:00 / 0:00

端午連假小確幸！美式餐廳豬肋排「買一送一」、肋眼牛排千元有找

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
TGI FRIDAYS於6月21日推出招牌炭烤豬肋排買一送一優惠，滿足端午連假親友聚餐需求。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDAYS於6月21日推出招牌炭烤豬肋排買一送一優惠，滿足端午連假親友聚餐需求。圖／開展餐飲集團提供

端午三天連假即將登場，隨著聚餐與外出用餐需求增加，餐飲品牌紛紛推出限定優惠搶攻節慶商機。開展餐飲集團旗下 TGI FRIDAYS與 Texas Roadhouse 德州鮮切牛排同步推出端午限定活動，前者限時祭出「經典炭烤豬肋排買一送一」、後者推出「肋眼牛排千元有找」，滿足端午歡聚需求。

TGI FRIDAYS於6月21日推出招牌「炭烤豬肋排買一送一」優惠，活動當天消費者至門市出示指定活動畫面，即可享「經典炭烤豬肋排買一送一」，讓人氣美式料理成為節慶聚餐的熱門選擇。無論多人分享、家庭聚會，或想犒賞自己，都能以更划算的方式享受招牌火烤風味。

迎接夏季高溫，TGI FRIDAYS也同步推出「夏至暢飲」活動，6月19日至6月21日期間，推出90分鐘暢飲方案，包含多款經典調酒、生啤酒與指定飲品，活動價格599元，開展VIP會員更享499元優惠。從聚會乾杯到微醺放鬆，都能在連假期間享受夏日飲酒氛圍。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排則鎖定肉食饕客，推出6月20日限定優惠，原價1200元的10盎司肋眼牛排，活動期間享999元限定價。肋眼牛排以豐富油花與鮮嫩口感受到消費者喜愛，搭配自選配菜、招牌手工麵包與花生無限續，讓饕客用千元有找價格享受高品質牛排體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Texas Roadhouse德州鮮切牛排6月20日單日限定10盎司肋眼牛排999元，千元有找享受高品質牛排。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse德州鮮切牛排6月20日單日限定10盎司肋眼牛排999元，千元有找享受高品質牛排。圖／開展餐飲集團提供

連假 德州 牛排

延伸閱讀

達美樂「7款大披薩199」！ 拿坡里「披薩＋2塊炸雞」169、肯德基45折起

全家搶攻端午連假商機！國道、景點熱區備貨增1.5倍 逾10款商品買1送1

全家備戰端午連假！休息站、周邊景點店鋪增1.5倍備貨量 拚績增兩成

端午連假遊台南 觀旅局推薦賞蓮、看龍舟、逛市集

相關新聞

騎5庫吃5雞 西拉雅風管處點燃秋天最強5G訊號

西拉雅國家風景區管理處「仙境西拉雅 環騎5COOL」下月起開騎，號稱點燃秋天最強5G訊號，邀請遊客「騎5庫吃5雞」，用單車解鎖全台最密集水庫祕境及美食，9月19日將辦理大會師，即日起受理報名。

金裕貞新身份公開 正式加入CHARLES & KEITH品牌家族

4歲即以童星出道的韓國演員金裕貞，在韓劇《雲畫的月光》中與朴寶劍的CP感組合受到矚目，並透過《與惡魔有約》、《親愛的X》等作品持續展現不同層面的精湛演技，是美貌與演技兼具的實力派演員。她現在正式加入CHARLES & KEITH品牌家族，擔任最新品牌代言人。

端午連假小確幸！美式餐廳豬肋排「買一送一」、肋眼牛排千元有找

端午三天連假即將登場，隨著聚餐與外出用餐需求增加，餐飲品牌紛紛推出限定優惠搶攻節慶商機。開展餐飲集團旗下 TGI FRIDAYS與 Texas Roadhouse 德州鮮切牛排同步推出端午限定活動，前者限時祭出「經典炭烤豬肋排買一送一」、後者推出「肋眼牛排千元有找」，滿足端午歡聚需求。

千呼萬喚IKEA確定落腳台南 市長黃偉哲臉書曝光展店計畫

讓台南人引頸期盼的IKEA要來了？台南市長黃偉哲今早在臉書宣布，知名瑞典家具品牌IKEA確定進駐台南，並將在南紡購物中心設立台南首座據點，吸引不少市民湧入留言，不過也有許多網友擔心屆時交通恐塞爆。

Prada x Axiom Space推LCVG太空服 還原電影《沙丘》科幻設定

太空探索科技公司SpaceX在上周6月12日於Nasdaq掛牌，完成史上規模最大的首次公開發行。創辦人馬斯克在致詞時發下豪語：「希望能帶任何想去月球的人、任何想去火星的人，或想前往太陽系任何角落！」而你可曾想過，如果準備上月球，你的衣櫃裡或許可以準備哪一副套裝？

此生必去！瀨戶內海必訪景點TOP 10揭曉 直島、小豆島、男木島各有魅力

跳島之旅怎麼玩？除了人氣爆棚的直島、小豆島外，男木島、豐島的討論度同樣居高不下，本文帶你一次盤點各島魅力與必訪亮點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。