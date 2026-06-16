千呼萬喚IKEA確定落腳台南 地點曝光市民憂：交通恐塞爆

讓台南人引頸期盼的IKEA要來了？台南市長黃偉哲今早在臉書宣布，知名瑞典家具品牌IKEA確定進駐台南，並將在南紡購物中心設立台南首座據點，吸引不少市民湧入留言，不過也有許多網友擔心屆時交通恐塞爆。

南市府表示，近年受惠於南科發展及觀光產業成長，台南消費市場持續擴大，企業也紛紛看好台南投資環境與發展潛力，而經過長時間爭取及跨局處協調，終於促成IKEA落腳台南，台南不再沒有IKEA。

黃偉哲指出，除IKEA進駐外，市府今年同步推動9項重大招商計畫，包括永康停9停車場BOT案、東區林森圖書館ROT案、喜樹灣裡觀光開發BOT案及岸內數位影視娛樂產業園區促參案等，總投資金額逾200億元，未來將持續優化投資環境，帶動就業機會與商圈發展，創造市民、產業及政府三贏局面。