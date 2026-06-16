快訊

問韓國瑜「你在爽什麼？」 莊瑞雄：他說訪美獲高規格邀約

美日菲三國聯手在印太布局！台灣該如何應對？

宜蘭消防局餐費核銷弊案向上延燒 消防局長被帶走：相信同仁清白

聽新聞
0:00 / 0:00

千呼萬喚IKEA確定落腳台南 地點曝光市民憂：交通恐塞爆

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲今早在臉書宣布，知名瑞典家具品牌IKEA確定進駐台南，引發討論。圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲今早在臉書宣布，知名瑞典家具品牌IKEA確定進駐台南，引發討論。圖／取自黃偉哲臉書

台南人引頸期盼的IKEA要來了？台南市長黃偉哲今早在臉書宣布，知名瑞典家具品牌IKEA確定進駐台南，並將在南紡購物中心設立台南首座據點，吸引不少市民湧入留言，不過也有許多網友擔心屆時交通恐塞爆。

南市府表示，近年受惠於南科發展及觀光產業成長，台南消費市場持續擴大，企業也紛紛看好台南投資環境與發展潛力，而經過長時間爭取及跨局處協調，終於促成IKEA落腳台南，台南不再沒有IKEA。

黃偉哲指出，除IKEA進駐外，市府今年同步推動9項重大招商計畫，包括永康停9停車場BOT案、東區林森圖書館ROT案、喜樹灣裡觀光開發BOT案及岸內數位影視娛樂產業園區促參案等，總投資金額逾200億元，未來將持續優化投資環境，帶動就業機會與商圈發展，創造市民、產業及政府三贏局面。

IKEA 黃偉哲 台南

延伸閱讀

牽動草鴞棲地！北沙崙、南沙崙開發定位不同 台南議員促說清楚

晶華股東會／董座為潘思亮看好今年營運成長、展店及餐飲獲獎三箭齊發

屏東棒球場拚明年完工 爭取職棒落腳

他見IKEA停車場繳費機一幕笑「台灣人太可愛」 過來人讚：我也被救過

相關新聞

千呼萬喚IKEA確定落腳台南 市長黃偉哲臉書曝光展店計畫

讓台南人引頸期盼的IKEA要來了？台南市長黃偉哲今早在臉書宣布，知名瑞典家具品牌IKEA確定進駐台南，並將在南紡購物中心設立台南首座據點，吸引不少市民湧入留言，不過也有許多網友擔心屆時交通恐塞爆。

Prada x Axiom Space推LCVG太空服 還原電影《沙丘》科幻設定

太空探索科技公司SpaceX在上周6月12日於Nasdaq掛牌，完成史上規模最大的首次公開發行。創辦人馬斯克在致詞時發下豪語：「希望能帶任何想去月球的人、任何想去火星的人，或想前往太陽系任何角落！」而你可曾想過，如果準備上月球，你的衣櫃裡或許可以準備哪一副套裝？

此生必去！瀨戶內海必訪景點TOP 10揭曉 直島、小豆島、男木島各有魅力

跳島之旅怎麼玩？除了人氣爆棚的直島、小豆島外，男木島、豐島的討論度同樣居高不下，本文帶你一次盤點各島魅力與必訪亮點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。