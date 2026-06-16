台灣文博「第零位元」 重構 AI 時代文化創造力

2026台灣文博會即將於8月1日至31日展出，商展自8月6日至12日在台北南港展覽館1館開展。文化部16日公布文化策展年度主題「第零位元」（Bit Zero）及文博會主視覺，宣告在生成式AI與數位洪流交織的2026年，整體策劃回歸文化原創的原點，重回0與1誕生前。

文化部表示，今年暑假，位於台北市中心空總台灣當代文化實驗場古蹟大樓即將修復完工，正式使用。

文化部將以一系列的藝術縫合及系列活動，宣示新的「空總國家文化基地」正逐步孵化成形。作為台灣文創內容展示、產業交流與市場媒合最重要平台的台灣文博會，也再次回到空總，在乘載百年歷史的古蹟建築中，共同感受無法被數位備份的真實感官。

文化策展年度主題「第零位元」，試圖在人類文明加速沒入數位洪流，AI生成能夠在微秒間轉譯指令，產出成千上萬華麗圖像與文本之際，探索一個不存在於電腦邏輯中的幽靈座標，而這個座標指向的是創作者撥動開關前，大腦皮質瞬間閃過的第一個「念頭」，亦如同啟動萬物的原始咒語。

依循「第零位元」的概念，文化策展將更彰顯並邀請觀眾共同守護藝文創作者「起念瞬間」的力量，一起回到「第零位元」，讓文化在冰冷的位元世界、AI世代，持續散發出溫熱且鮮活的光芒。

主視覺由曾主導三金典禮視覺設計的設計團隊究方社統籌，聯手風格獨特的外也企畫共同創作，以策展主題「第零位元」出發，並以「咒語造物」為視覺畫面概念，將AI指令（Prompt）類比為當代的「魔法咒語」，以「型隨咒語」為核心，呈現文字跨越虛實，轉化為具體的形體。

文字在此不再僅是訊息，而是形構物件的起點，記錄從虛擬指令到物質生成的轉譯瞬間。

主視覺透過「蘋果」、「鑰匙」、「人像」3個核心物件，對應文化策展、文創品牌、IP授權的3大產業維度。亞當的蘋果如同靈感的最初果實，以反思與映照，找尋文化敘事的有機體；鑰匙象徵開啟商機的工具，目標解鎖市場與受眾，創造無限商機。

人像勾勒出靈魂與生命力，在虛擬與真實界線模糊之際，展現豐沛的生命形態。視覺畫面色彩的白藍綠色系，分別取自模擬數位介面的灰白底色、電腦藍白當機的電腦藍、影視合成去背的綠幕綠，建構出數位科技的底層系統美學。

文化部表示，2026台灣文博會「文化策展」內容包含戶外地景、文化策展主題館、地方特選館及國立台灣工藝研究發展中心的工藝選品店，將以為期1個月的展出時間。「品牌商展」包括IP授權、文創品牌、黑潮星樂園展區及文策院最新成果IP轉生漫畫屋。